Carro invade loja de conveniência de posto em Cachoeiro

Com a batida, a porta de vidro do estabelecimento ficou quebrada. O carro parou bem no meio da loja. Funcionários estavam no local, mas ninguém foi atingido.

Segundo os trabalhadores, o motorista teria passado mal e precisou ser levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem não conseguiu identificar o motorista para saber o estado de saúde dele.