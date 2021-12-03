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Carro invade loja de conveniência de posto em Cachoeiro

Segundo funcionários do local, o motorista teria passado mal e precisou ser levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2021 às 12:51

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:51

Motorista invade em loja de conveniência de posto de Cachoeiro
Carro parou dentro da loja de conveniência Crédito: Telesctador/ TV Gazeta Sul
O motorista de um Chevrolet Onix perdeu o controle do veículo e invadiu a loja de conveniências de um posto de combustíveis no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (2).
Com a batida, a porta de vidro do estabelecimento ficou quebrada. O carro parou bem no meio da loja. Funcionários estavam no local, mas ninguém foi atingido.
Segundo os trabalhadores, o motorista teria passado mal e precisou ser levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem não conseguiu identificar o motorista para saber o estado de saúde dele.
Motorista invade em loja de conveniência de posto de Cachoeiro
Carro parou dentro da loja de conveniência Crédito: Telespectador/ TV Gazeta Sul

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