Bloco de pedra tomba em rodovia após batida entre carreta e caminhão no ES

Um bloco de granito caiu na BR 482, a Rodovia do Contorno, na manhã desta sexta-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O bloco era transportado por uma carreta que se envolveu em um acidente com um caminhão, carregado de cimento. O motorista de um dos veículos precisou de atendimento médico.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi às 6h20, no quilômetro 18,8 e deixou a rodovia parcialmente interditada, fluindo em pare e siga, próximo a uma curva. As causas do acidente ainda não foram informadas.
Com a queda do bloco, um buraco se formou na pista e arrancou pedaços do asfalto. A carreta ficou atravessada na pista e foi desvirada por volta das 9h30. O veículo saiu de Colatina com destino a uma empresa de mármore, no distrito de Soturno, em Cachoeiro.
O caminhão, que transportava o cimento, tombou na rodovia. O eixo do caminhão se soltou e foi parar do outro lado da estrada. O veículo seguia no sentido contrário, em direção a Vitória.
De acordo com a apuração do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, o motorista do caminhão não ficou ferido. Ele preferiu não conversar com a equipe de reportagem. O motorista da carreta foi levado para o hospital particular do município.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado por causa dos estragos na pista. Quando a demanda for respondida, a matéria será atualizada.