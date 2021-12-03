Homem é preso no ES em operação da PF contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso que disseminava conteúdo pornográfico infantil Crédito: Divulgação/PF

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infantil nesta sexta-feira (3). A Operação Lobos II foi realizada em 20 Estados do Brasil, além do Distrito Federal e, ao todo, oito mandados de prisão preventiva de 104 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo dois deles no Espírito Santo, nos municípios da Serra e de Vila Velha

De acordo com a polícia, um grupo criminoso que disseminava conteúdo pornográfico infantil na internet foi desarticulado. Em outra fase da operação, o principal responsável pelos sites voltados para o abuso sexual de crianças e adolescentes foi preso.

De acordo com Eugênio Ricas, superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, o homem preso no Estado tinha vídeos de abuso de crianças no computador dele.

"Nós prendemos um homem que tinha, na casa dele, no computador dele, material sexual infantil. Um crime gravíssimo, abominável" Eugênio Ricas - Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo

Conforme a Polícia Federal, a ação teve início em 2016, chamada de Operação Lobos, após uma parceria com forças policiais internacionais para identificar criminosos que divulgavam material de abuso sexual infantil na "deep web". Segundo a corporação, tratava-se de um grupo organizado, com divisão de tarefas entre líderes, administradores, moderadores, provedores de suporte de hospedagem, produtores de material, disseminadores de imagens, entre outros.

As investigações da PF identificaram um brasileiro que gerenciava cinco dos maiores sites de abuso sexual infantil de toda a rede mundial de computadores. "Os sítios e fóruns da dark web eram divididos por temática, com imagens e vídeos de abuso sexual de crianças de zero a cinco anos, abuso sexual com tortura, abuso sexual de meninos e abuso sexual de meninas", relata a corporação.

HDs com conteúdo pornográfico infantil foram encontrados Crédito: Divulgação/PF

A polícia informou que os sites eram acessados por mais 1,8 milhão de usuários em todo o mundo. A Polícia Federal ressaltou ainda que o objetivo da operação, além da desarticulação do grupo criminoso e identificação e prisão de consumidores desses tipo de material, é o resgate de crianças que estão sendo submetidas a extrema violência.