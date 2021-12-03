Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Lobos II

Homem é preso no ES em operação da PF contra abuso sexual infantil

A prisão do homem de 35 anos aconteceu na manhã desta sexta (3); segundo a polícia, ele tinha conteúdo pornográfico infantil em um computador na casa dele
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 dez 2021 às 09:40

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:40

A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso que disseminava conteúdo pornográfico infantil
A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso que disseminava conteúdo pornográfico infantil Crédito: Divulgação/PF
Um homem de 35 anos foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infantil nesta sexta-feira (3). A Operação Lobos II foi realizada em 20 Estados do Brasil, além do Distrito Federal e, ao todo, oito mandados de prisão preventiva de 104 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo dois deles no Espírito Santo, nos municípios da Serra e de Vila Velha
De acordo com a polícia, um grupo criminoso que disseminava conteúdo pornográfico infantil na internet foi desarticulado. Em outra fase da operação, o principal responsável pelos sites voltados para o abuso sexual de crianças e adolescentes foi preso. 
De acordo com Eugênio Ricas, superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, o homem preso no Estado tinha vídeos de abuso de crianças no computador dele.
"Nós prendemos um homem que tinha, na casa dele, no computador dele, material sexual infantil. Um crime gravíssimo, abominável"
Eugênio Ricas - Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo
Conforme a Polícia Federal, a ação teve início em 2016, chamada de Operação Lobos, após uma parceria com forças policiais internacionais para identificar criminosos que divulgavam material de abuso sexual infantil na "deep web". Segundo a corporação, tratava-se de um grupo organizado, com divisão de tarefas entre líderes, administradores, moderadores, provedores de suporte de hospedagem, produtores de material, disseminadores de imagens, entre outros. 
As investigações da PF identificaram um brasileiro que gerenciava cinco dos maiores sites de abuso sexual infantil de toda a rede mundial de computadores. "Os sítios e fóruns da dark web eram divididos por temática, com imagens e vídeos de abuso sexual de crianças de zero a cinco anos, abuso sexual com tortura, abuso sexual de meninos e abuso sexual de meninas", relata a corporação.
HDs com conteúdo pornográfico infantil foram encontrados
HDs com conteúdo pornográfico infantil foram encontrados Crédito: Divulgação/PF
A polícia informou que os sites eram acessados por mais 1,8 milhão de usuários em todo o mundo. A Polícia Federal ressaltou ainda que o objetivo da operação, além da desarticulação do grupo criminoso e identificação e prisão de consumidores desses tipo de material, é o resgate de crianças que estão sendo submetidas a extrema violência.
A corporação detalhou que os crimes investigados na Operação Lobos II são a venda, produção, disseminação e armazenamento de Pornografia Infantil e estupro de vulnerável. A PF acrescentou que outros crimes podem ser apurados no decorrer da operação.

Veja Também

Quatro pessoas são presas em operação de combate ao abuso infantil no ES

Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Polícia Federal apreende material de pornografia infantil em casa de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Serra Vila Velha Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados