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Desejava ser doadora

Órgãos de jovem atropelada em Cachoeiro vão salvar cinco vidas

Sarah Pittizer, de 26 anos, era casada e tinha dois filhos. Foram doados córneas, rins e fígado, todos destinados a pacientes do Estado que aguardam na fila de transplante
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 dez 2021 às 19:28

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:28

Sarah doou córneas, rins e fígado
Sarah doou córneas, rins e fígado Crédito: Reprodução/Instagram
Vítima de um atropelamento, a designer de sobrancelhas Sarah Pittizer, de 26 anos, teve a morte confirmada nesta terça-feira (30) pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde estava internada. Apesar da tristeza, a família dela tomou uma importante decisão: autorizou a doação dos órgãos da jovem. Foram doados córneas, rins e fígado, todos destinados a pacientes do Estado que aguardam na fila de transplante.
O gesto de solidariedade da família, em respeito a um desejo de Sarah, deve ajudar a salvar cinco vidas, segundo estimativa do hospital. A jovem era casada e tinha um casal de filhos.
"Ela sempre falava com o marido que se lhe acontecesse algo, ela queria ser doadora de órgãos e ele deu total aval para a doação"
Taylor Robert Almeida Batista - Pai de Sarah

JOVEM FOI ATROPELADA POR MOTOCICLISTA

No último domingo (28), Sarah foi atropelada por uma moto no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim.  A motociclista que atropelou a jovem foi socorrida por parentes, segundo informações da Polícia Militar.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação.

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