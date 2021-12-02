Vítima de um atropelamento, a designer de sobrancelhas Sarah Pittizer, de 26 anos, teve a morte confirmada nesta terça-feira (30) pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde estava internada. Apesar da tristeza, a família dela tomou uma importante decisão: autorizou a doação dos órgãos da jovem. Foram doados córneas, rins e fígado, todos destinados a pacientes do Estado que aguardam na fila de transplante.
O gesto de solidariedade da família, em respeito a um desejo de Sarah, deve ajudar a salvar cinco vidas, segundo estimativa do hospital. A jovem era casada e tinha um casal de filhos.
"Ela sempre falava com o marido que se lhe acontecesse algo, ela queria ser doadora de órgãos e ele deu total aval para a doação"
JOVEM FOI ATROPELADA POR MOTOCICLISTA
No último domingo (28), Sarah foi atropelada por uma moto no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. A motociclista que atropelou a jovem foi socorrida por parentes, segundo informações da Polícia Militar.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação.
Órgãos de jovem atropelada em Cachoeiro vão salvar cinco vidas