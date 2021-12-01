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Leonel Ximenes

Cão entra na igreja e acompanha oração do padre em Cachoeiro

Sacerdote diz que é muito comum cachorros entrarem no templo no momento da celebração

Públicado em 

01 dez 2021 às 17:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cão acompanhando atentamente a oração proferida pelo padre
O cão acompanhando atentamente a oração proferida pelo padre Crédito: Josué de Oliveira
Uma cena inusitada chamou atenção na Igreja Nosso Senhor dos Passos, mais conhecida como Matriz Velha, na tarde desta quarta (1º), no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. Durante um momento de oração, um cãozinho vira-lata entrou no templo e parecia prestar atenção na mensagem do padre Evaldo Ferreira. Em determinado momento, o cachorro se virou para o altar e acompanhou todo o momento de oração.
A cena aconteceu durante a entrega de 290 cestas básicas para a comunidade carente da paróquia. Além das cestas, os moradores ganharam ainda um cartão no valor de R$ 100 para serem trocados por alimentos. A doação dos cartões foi uma iniciativa do grupo Dentistas do Bem em parceria com a Campanha Paz e Pão da Igreja Católica.
O padre Evaldo Ferreira contou que o cão sempre aparece na igreja e que às vezes outros cachorros também entram e saem do templo quando veem a porta aberta durante alguma celebração.
"A gente sempre acolhe os animais aqui na igreja. Nunca botamos para fora. Recentemente fizemos uma bênção especial para eles no Dia de São Francisco de Assis e que atraiu muitos cachorros dos fiéis. Acreditamos que eles são companheiros e sempre trazem alegria para seus donos", disse o sacerdote.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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