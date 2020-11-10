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Leonel Ximenes

Cachorro chora e abraça corpo de cadela morta na rua na Serra

Cena comoveu moradores de Praia de Carapebus

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 12:39

Públicado em 

10 nov 2020 às 12:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cachorro abraça o corpo da cadela que acabara de morrer subitamente
O cachorro abraça o corpo da cadela que acabara de morrer subitamente Crédito: Dedé Chaveiro
Numa época em que a morte parece banalizada e muitos, inclusive detentores de altos cargos, não se sensibilizam com a dor alheia, chega a ser comovente a cena que moradores da Praia de Carapebus, na Serra, viram no final da manhã desta terça-feira (10).
Um cachorro do bairro, sensibilizado com a morte de uma cadela, ficou perto dela o tempo todo, chorou e chegou a abraçá-la em sinal de solidariedade e compaixão. O fato aconteceu na Rua Olavo Bilac, onde a cachorrinha, de origem desconhecida, apareceu nesta manhã.
Uma testemunha disse que a cadela estava no cio e morreu subitamente. O cachorro branco vivia na rua e agora é cuidado por outro morador. Moradores denunciam que no bairro serrano muitos cães, sem dono, andam soltos na rua, sem cuidado algum.
Pelo menos em relação à solidariedade e à compaixão, esses animais têm muito o que nos ensinar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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