Cachorro chora e abraça corpo de cadela morta na rua na Serra

Numa época em que a morte parece banalizada e muitos, inclusive detentores de altos cargos, não se sensibilizam com a dor alheia, chega a ser comovente a cena que moradores da Praia de Carapebus, na Serra
, viram no final da manhã desta terça-feira (10).
Um cachorro do bairro, sensibilizado com a morte de uma cadela, ficou perto dela o tempo todo, chorou e chegou a abraçá-la em sinal de solidariedade e compaixão. O fato aconteceu na Rua Olavo Bilac, onde a cachorrinha, de origem desconhecida, apareceu nesta manhã.
Uma testemunha disse que a cadela estava no cio e morreu subitamente. O cachorro branco vivia na rua e agora é cuidado por outro morador. Moradores denunciam que no bairro serrano muitos cães, sem dono, andam soltos na rua, sem cuidado algum.
Pelo menos em relação à solidariedade e à compaixão, esses animais têm muito o que nos ensinar.