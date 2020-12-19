Leonel Ximenes

O coronel que ama os cachorros

Secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, alivia os momentos de tensão em companhia de Alcione, a cachorrinha de estimação da família

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 05:00

O coronel Ramalho posa com a pinscher Alcione Crédito: Instagram
Nem só de tiro, porrada e bomba é feita a rotina do secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho. O coronel da PM alivia seus (muitos) momentos de tensão quando está junto de Alcione, a simpática cachorrinha da raça pinscher, de 30cm, que é a mascote da família.
Com nome de cantora famosa por causa do seu pelo amarronzado, Alcione foi adotada há sete anos pelo coronel Ramalho. “Foi um presente que eu dei à minha esposa. Na época, ela não tinha muita afinidade com cachorros, não gostava, mas com o tempo Alcione virou o xodó da família”, conta o secretário.
Alcione foi comprada de uma criadora na Serra. A cachorrinha vivia em meio a galos e galinhas e tinha marcas de bicadas por todo o corpo, resultado de uma "convivência difícil” com os bichos de pena estranhos ao mundo dos cães.
“Ela cabia na palma da mão, tinha muita verminose, sofria muito”, lembra o coronel, que gosta muito de brincar com a cachorrinha naqueles raros momentos de relaxamento da dura rotina de uma secretário estadual de Segurança.
Alcione foi tratada, cresceu e virou pop star. Sim, a pinscher tem até perfil no Instagram (https://www.instagram.com/alcioneramalhof/), criado pela filha do coronel Ramalho. Na página, que tem 232 seguidores e 38 publicações, é possível ver fotos da rotina de estrela da mascote com a família Ramalho, incluindo visitas ao veterinário e a centros comerciais. Ela é muito exibida - mas ela pode, é claro.

Mas Ramalho é muito mais que fã de cachorros - para ele, esses espertos animais podem ser também ferramentas de trabalho muito importantes para a Polícia. Tão importante que, na Sesp, não é raro ter cães adestrados, da Polícia Militar e da Civil, participando, como verdadeiros heróis, das entrevistas coletivas em que a cúpula da Segurança do Estado apresenta resultados e detalhes das operações policiais.
Aconteceu na última segunda-feira (14), quando o competente pastor-belga Iron, da Companhia Independente de Operações com Cães da PM, participou da coletiva sobre a bem-sucedida Operação Caim XI, que resultou na apreensão de drogas e armas e prisão de criminosos em todo o Estado. O cão farejador foi certeiro e encontrou drogas escondidas em meio a pedras no alto do Morro do Macaco, em Vitória.
O pastor-belga Iron, ao lado do secretário Alexandre Ramalho, em entrevista coletiva na Sesp
Secretário Alexandre Ramalho, ao lado do cão policial Iron, durante entrevista coletiva na Sesp Crédito: Sesp/Divulgação
“A presença dos cães policiais nas entrevistas coletivas é uma forma de reconhecimento da importância do trabalho desses animais. É uma ferramenta importante para a polícia”, elogia o secretário, que não esconde seu orgulho pela atuação dos cães policiais, como são tratados.
Se a marrom Alcione (cantora), que foi homenageada pela família Ramalho na escolha do nome da mascote, permite, é preciso dizer: não deixe o amor (pelos animais) morrer, não deixe o amor acabar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

