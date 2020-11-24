Cachorros resgatados das ruas viram protagonistas em releituras de obras famosas

Ninalyn Moroe de Andy Warhdog e Doga Maar de Perro Picasso, vulgo Pulguinha Crédito: Instagram @tarikklein/Reprodução

Meu querido diário... A casa onde moro parece uma galeria de arte. É que meu avô, o mestre João Martins, era artista plástico. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter reparado que nas minhas fotos sempre tem um quadro ao fundo.

Van Dogh de Chapéu é Fedelha e Auauporú de Tracila do Amarauau é Castor Crédito: Instagram @tarikklein/Reprodução

Minhas “mães” têm a arte no sangue, já que são irmãs. Recentemente, elas descobriram um calendário 2021 lançado pela ONG Celebridade Vira-Lata, que faz uma releitura de obras de arte icônicas, colocando cachorros vira-latas resgatados como os personagens principais.

Roembrandt é Violeta e Mandame Vicky de Henry Latisse Crédito: Instagram @tarikklein/Reprodução

As obras, assinadas pelo artista plástico Tarik Klein (@tarikklein), mostram, por exemplo, o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, estrelado pelo cão Castor. Ou o Autorretrato, de Van Gogh, estrelado pela cachorra Fedelha.

Paul Cecánne é Rabiola e o Vira-lata de Cãodido Portilati é Nino Crédito: Instagram @tarikklein/Reprodução

No verso de cada mês vem a história desses animais resgatados pela ONG. Todas as obras serão leiloadas virtualmente e a verba arrecadada com os quadros e calendários será revertida para a castração de animais em áreas carentes de São Paulo.

Minhas “mães” disseram que já vão garantir o nosso calendário no site (www.loja.celebridadeviralata.com.br). Preço: R$ 25 (calendário de mesa), R$ 35 (de parede) e R$ 425 (Super Pack mesa com 20 unidades).

Adorei a ideia! Eu e Frida não vemos a hora de receber o nosso calendário pra poder tirar uma foto ao lado dele e postar. Acho que minhas “mães” estão querendo me transformar em blogueira (risos), porque agora qualquer coisa que a gente faz é motivo para uma foto ou um vídeo. Às vezes a gente até se esconde (risos)!

Bem, chega de conversa. Curta as releituras dessas obras famosas com os cachorros resgatados como protagonistas. E não deixe de comprar o seu calendário. Lambeijos

Pet Care será comum em condomínios

O espaço Pet Care é tendência em condomínios. Esse foi projetado por Letícia Finamore Crédito: Divulgação

Hoje, quem tem pet em casa, na hora de comprar um apartamento leva em consideração, também, se o condomínio é “pet friendly” ou amigo dos animais. E mais: se possui um espaço exclusivo para seus “filhos de quatro patas”. A diretora comercial da CG Engenharia, Flavia Gimenes, que acaba de lançar uma unidade em Vitória, conta que no empreendimento há uma área própria para os animais de estimação, a Pet Care, projetada por Letícia Finamore. Ela explica que, após várias pesquisas, eles perceberam que muitos clientes que procuram um apartamento gostariam de ter um espaço exclusivo para cuidar de seus cães e gatos. “Daqui pra frente, isso será uma tendência”, avisa.

#eobichoag

A dona de Catioro Sol enviou a foto dele para o #eobicho Crédito: Divulgação

Olha a foto que o @catioro_sol enviou para nós? A legenda só podia ser esta: “Tira desse lado mamain que eu fico mais bunitu”. Que nada, você é lindo de qualquer maneira, com essa bandana personalizada, então...

Charme na mesa

Bloco Tarefas do Dia Gatos, para programar as tarefas do dia Crédito: Divulgação

As gateiras, como eu, vão amar o Bloco Tarefas do Dia Gatos para programar as tarefas do dia. Estou precisando muito! Ele vem com 80 folhas que podem ser destacadas quando precisar. É dividido em três pilares: importante, superimportante e se der tempo. Tudo bem, hoje temos os celulares para programar a nossa rotina. Mas eu, sinceramente, acho essas bloquinhos bem mais charmosos! Preço: 21,90. Na mimeria.com.br

Momento décor

Caminhas de gato Crédito: Divulgação