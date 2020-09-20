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Diário de Chloé

Ilustrador mostra o seu dia a dia antes e depois de ter pets

A gatinha Chloé descobriu John, um artista taiwanês, no Facebook e ficou apaixonada por suas obras. O golden retriever que aparece nas ilustrações já partiu, mas ele tem ainda um cachorro e seis gatos, todos adotados das ruas

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

20 set 2020 às 09:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Ilustrações do artista artista taiwanês, John, sobre antes e depois de ele ter pets
Já não é possível comer sozinho Crédito: Reprodução das ilustrações de mai2john
Meu querido diário... Só quem tem um animal de estimação em casa consegue entender todas as mudanças que ocorrem com a chegada desse novo membro da família. E são muitas! Aqui em casa, por exemplo, quando uma das minhas “mães” vai dormir, na hora de ir para a cama, eu ou a Frida sempre estamos esparramadas, num sono profundo, sabe onde? Exatamente, em cima do travesseiro. E você acha que elas têm coragem de nos acordar? Que nada, o jeito é se arrumar, deitando do outro lado (risos). Nós fazemos questão de ocupar todos os espaços do nosso apartamento de 54 metros quadrados (risos).
Ilustrações do artista artista taiwanês, John, sobre antes e depois de ele ter pets
Nem manter as coisas no seu devido lugar Crédito: Reprodução das ilustrações de mai2john
E olha que maneiro, tem gente que até consegue traduzir essas cenas em belas ilustrações. Foi navegando pelo site Mega Curioso que fiquei sabendo do artista taiwanês, John (que no Facebook está como mai2john). Gostei tanto do que vi, que já estou seguindo seu perfil. Em suas postagens ele mostra as mudanças que ocorrem na rotina com a chegada de um pet em casa, o antes e o depois. Momentos que enternecem qualquer coração!
Ilustrações do artista artista taiwanês, John, sobre antes e depois de ele ter pets
Ou ter conforto no momento do home office ou dos games Crédito: Reprodução das ilustrações de mai2john
Como ele mesmo já disse: “a única mudança difícil é ter que dizer adeus quando chega a hora do pet partir”. Nossa! Minhas “mães” todos os dias falam sobre isso, é porque Frida já está muito velhinha, com 16 anos. Elas vão sofrer muito se alguma coisa acontecer com a bolinha de pelos brancos que anda por todos os cantos aqui em casa.
Ilustrações do artista artista taiwanês, John, sobre antes e depois de ele ter pets
Também não é possível esquecer fios pela casa Crédito: Reprodução das ilustrações de mai2john
Segundo o site, o golden retriever que aparece nas ilustrações, já partiu, mas John tem ainda um cachorro e seis gatos, todos adotados das ruas. Como nós duas aqui em casa, que também fomos resgatadas. Assim como John, minhas mães não veem a hora de chegar em casa após o trabalho, e sabe por quê? Simples, porque eu e Frida estamos sempre na porta esperando. E a primeira coisa que elas fazem é nos pegar no colo e nos cobrir de beijos. É tão gostoso, tanto para nós, quanto para elas.
Ilustrações do artista artista taiwanês, John, sobre antes e depois de ele ter pets
Você tem a certeza que tem amigos verdadeiros, que te amam pelo que você é, e nunca mais se sente sozinho Crédito: Reprodução das ilustrações de mai2john
Bem, divirtam-se com essas ilustrações. Que elas possam tocar seu coração também. Quem sabe, assim você não se anime e também leve para sua casa um cachorrinho ou gatinho resgatado das ruas e que precisa muito de um lar. Lambeijos!

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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