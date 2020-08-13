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Cão farejador encontra droga escondida em caminhão em Colatina

As drogas estavam escondidas embaixo do compartimento de carga da carreta que vinha do Paraná; motorista alegou que recebeu R$ 10 mil pelo transporte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:34

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:34

A imagem mostra vários pacotes de maconha embalados em um plástico verde escondidos por baixo de uma lona no compartimento de carga de um caminhão
A PRF apreendeu uma grande quantidade de maconha na BR 259, em Colatina, nesta quinta-feira (13) Crédito: Reproduçaõ/PRF
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo apreendeu uma tonelada e meia de maconha escondida em um caminhão no quilômetro 61 da BR 259, em Colatina, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (13). As drogas foram encontradas com o auxílio do cão farejador Urbano. 
Segundo a PRF, o veículo estava vindo do Paraná e o motorista, que estava acompanhado de sua esposa, alegou que recebeu R$ 10 mil para realizar o transporte. A droga estava escondida debaixo do compartimento de carga da carreta e uma caminhonete, que também foi abordada pela polícia, acompanhava o trajeto, fazendo o serviço de batedor. 
A imagem mostra o caminhão no qual as drogas estavam escondidas, com um agente da PRF e outro homem na frente do veículo.
Uma grande quantidade de maconha foi encontrada na BR 259, em Colatina, nesta quinta-feira (13) Crédito: Reprodução/PRF
Na noite desta quinta, a PRF informou que a pesagem da droga foi finalizada, totalizando 1.509 quilogramas de maconha.

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