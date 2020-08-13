Cão farejador encontra droga escondida em caminhão em Colatina

Segundo a PRF, o veículo estava vindo do Paraná e o motorista, que estava acompanhado de sua esposa, alegou que recebeu R$ 10 mil para realizar o transporte. A droga estava escondida debaixo do compartimento de carga da carreta e uma caminhonete, que também foi abordada pela polícia, acompanhava o trajeto, fazendo o serviço de batedor.