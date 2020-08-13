Mãe de modelo queimada na Serra presta depoimento em delegacia

Marilza, mãe da modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, que teve o corpo incendiado Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização - Inicialmente a reportagem citou o nome da namorada da modelo incendiada, mas às 18h40 a redação de A Gazeta decidiu retirar o nome da jovem uma vez que a Polícia Civil não abriu inquérito e portanto não há suspeitos.

A mãe de Katiuscia Silva Mota, modelo de 31 anos que teve o corpo queimado na Serra , na noite de segunda-feira (10), foi ouvida na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) na tarde desta quinta-feira (13). A namorada da modelo, também já chegou à delegacia para prestar esclarecimentos. À reportagem, a mãe da modelo afirmou que o quadro de saúde da filha é estável, embora a modelo siga sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra

De acordo com Marilza Silva Mota, ainda não é possível tirar conclusões sobre o que aconteceu. "Eu nunca acusei ninguém. Eu penso, como mãe, que ela não se queimaria, mas não sei o que passava na cabeça dela, só ela que sabe. E a menina (companheira da modelo) estava, pelo vídeo, do lado de fora. Mas tenho que esperar falar com ela. Conheço pouco a companheira, nem moro aqui. Quero deixar claro que não estou acusando a garota", afirmou.

Katiuscia Silva Mota e namorada brigam cerca de 50 minutos antes da modelo aparecer com o corpo em chamas Crédito: Reprodução

A Polícia Civil busca apurar o que aconteceu na noite em que o casal brigou. De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a investigação do caso partiu da própria polícia, a pedido da delegada Rafaela Aguiar, titular da DHPM. À repórter Daniela Carla, a delegada afirmou que ainda é cedo para dizer se houve algum crime.

Your browser does not support the video tag.

Ainda segundo a delegada Rafaela Aguiar, policiais já estiveram no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para ouvir a modelo de forma preliminar. Aos policiais, Katiuscia teria contado a versão dela sobre o que aconteceu na noite de segunda-feira (10)  mas as informações não foram passadas para a reportagem.

A VERSÃO DA NAMORADA

A companheira de Katiuscia, contou que as duas brigaram por ciúmes e informou que a modelo estava "muito alterada" na segunda-feira (10). Segundo ela, a própria vítima causou o incêndio ao jogar frascos de um tipo de álcool no chão e, em seguida, acender um isqueiro.

"Ela pegou o meu material, que é inflamável, e quebrou. O líquido acabou caindo nela e em mim. Perguntei se ela ia colocar fogo em nós e tentei jogar fora o isqueiro, mas ela pegou. Na terceira tentativa, ao acender, acabou causando o incêndio", contou a jovem.