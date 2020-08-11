'Ela riscou o isqueiro 3 vezes', diz namorada de modelo incendiada no ES

Mulher teve o corpo queimado na Serra na noite de segunda-feira (10) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A namorada da modelo Katiuscia Silva Mota, 31, que teve o corpo incendiado em um condomínio da Serra na última segunda-feira (10), afirmou, em entrevista à TV Gazeta, que tem sido alvo de acusações injustas e negou ter ateado fogo na vítima. Ela relatou que tudo começou com uma discussão "normal de casal" por ciúmes.

A jovem, de 21 anos, alega que a vítima ingeriu medicamentos que provocaram um agravamento da briga. Segundo ela, as duas têm crises de ansiedade. A namorada afirma ainda que Katiuscia estava "muito alterada", por isso não conseguia se expressar em palavras. "Eu nem sei o que dizer, porque não fui eu e todos estão me acusando, mas a gravação mostra o que aconteceu", disse se referindo às imagens das câmeras do condomínio que registraram a modelo saindo do apartamento com o corpo em chamas.

Segundo a namorada, que aparece no vídeo tentando apagar as chamas com as mãos, o material que entrou em combustão é um tipo de álcool usado por ela para a fabricação de perfumes e, por isso, estava no apartamento. "Ela tomou medicamentos fortes e começou uma discussão maior, pegou meu material, que é inflamável, e jogou no chão. Acabou caindo nela (o líquido) e em mim", detalha.

De acordo com a jovem, foi a própria Katiuscia que acendeu o isqueiro. "Perguntei se ela iria tacar fogo em nós, vi o olhar dela, tentei jogar o isqueiro fora, mas ele bateu na janela e voltou. Joguei de novo debaixo da geladeira, mas ela pegou. Quando ela pegou, eu saí correndo. Tanto que conversei com ela, a filmagem mostra. Não me recordo o que falei, mas foram três segundos (para a chama tomar conta). Ela riscou o isqueiro uma, duas, e na terceira vez acabou incendiando", relata.

Katiuscia Mota está internada no hospital após ter o corpo queimado Crédito: Arquivo Pessoal

A namorada da modelo disse ainda que considera "normal" discussão entre casais e que espera que ela se recupere. "A gente namora há um ano. Fico muito triste, nunca iria fazer isso em sã consciência, nem com ser humano, nem com animal. Não tenho antecedentes que possam me julgar e queria esclarecer que não fiz isso. Espero que ela se recupere, vou dar total apoio", finaliza.

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Katiuscia sofreu queimaduras e foi encaminhada ao hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A mãe dela, Marilza Silva Mota, afirma que a filha está com muitas dores, mas o quadro é estável. Ela explica que a modelo teve cerca de 50% do corpo queimado e diz que vai querer ouvir a versão da filha sobre o caso.

"Minha filha está confusa. Vou confiar no que ela disser. Sei que ela não vai mentir pra mim. Vai ser aos poucos, por causa da dor. Agora, quero estar do lado dela e dar apoio. Toda minha família quer um esclarecimento sobre o que aconteceu", disse.

INVESTIGAÇÃO

Logo após o fato a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que uma mulher estaria em chamas. Ainda nesta terça-feira (11), a mãe da vítima disse não acreditar na versão da colega de apartamento da filha, informando que pediria uma investigação sobre o caso.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para saber se algum Boletim de Ocorrência foi registrado contra a jovem de 21 anos. Em nota, a PC informou que "não tem como obter essa informação", justificando que os boletins podem ser requeridos em qualquer delegacia, até mesmo on-line.

A Polícia Civil, por meio de assessoria, ainda afirmou que orienta o registro da ocorrência para que a investigação seja iniciada.