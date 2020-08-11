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Corpo em chamas

Mãe de mulher que teve corpo incendiado na Serra quer investigação do caso

Após ser socorrida inicialmente por moradores e depois pelo Samu, Katiuscia Silva Mota passou a noite no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, e segue internada no local. Ela respira sem aparelhos e o estado de saúde é estável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 13:19

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 13:19

Mulher teve o corpo queimado na Serra
Mulher teve o corpo queimado na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A mãe de Katiuscia Silva Mota, modelo de 31 anos que apareceu em um vídeo com o corpo em chamas, em um condomínio do bairro São Diogo, na Serra, na noite desta segunda-feira (10), conversou com a reportagem da TV Gazeta nesta terça-feira (11), na porta do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde a moça está internada em estado estável. A mãe da moça, que não foi identificada, informou que não acredita na versão contada à polícia pela colega de apartamento da filha, uma jovem de 21 anos, e disse que vai pedir que o caso seja investigado.
À reportagem da TV Gazeta, ela disse ainda que a filha está sentindo bastante dor, que teve queimaduras até mesmo nas regiões do rosto e cabelo e que ela teme pelas cicatrizes que possam ficar na moça após a recuperação. 
Segundo o síndico do condomínio, que conversou com a reportagem da TV Gazeta, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disseram que a modelo teve cerca de 70% do corpo queimado e precisou ser entubada durante a remoção. Após passar a noite internada, a informação mais recente é que ela respira sem a ajuda de aparelhos e o estado de saúde não é grave.

DISCUSSÃO

Vizinhos relataram que Katiuscia e a namorada, com quem ela reside no condomínio há cerca de 20 dias, passaram a tarde de segunda-feira discutindo, inclusive em áreas públicas do local. A briga, segundo moradores, prosseguiu até por volta das 18 horas, quando ambas retornaram para o apartamento.
Pouco antes das 19 horas, câmeras do circuito interno registraram o momento em que a mulher aparece com o corpo coberto pelas chamas no corredor de um dos prédios. A namorada de Katiucia se assusta e tenta imediatamente abrir a porta de vidro que as separava. Instantes depois dois homens aparecem, um deles com uma toalha, e ajudam a apagar as chamas sobre o corpo da modelo.

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De acordo com a namorada de Katiuscia, de 21 anos, que aparece na imagem, a própria vítima das queimaduras é que ateou fogo sobre si após uma briga entre elas. Por volta das 19h40, duas ambulâncias do Samu chegam ao local e iniciam os paramédicos iniciam o socorro à mulher.

PORTEIRO CHAMOU A POLÍCIA

A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que uma mulher estaria em chamas. Uma equipe prosseguiu até o endereço informado, mas nada foi constatado. A possível vítima não foi localizada e nenhum popular abordou a viatura ou repassou mais informações. No Boletim de ocorrência consta que a PM foi acionada pelo porteiro do condomínio.
Já a Polícia Civil, por sua vez, informou que não há nenhuma ocorrência registrada contra a namorada da modelo.
Vizinhos das duas disseram à reportagem da TV Gazeta que a namorada havia dito que a vítima pegou uma embalagem de álcool, jogou sobre as duas e que ainda atearia fogo sobre elas. Na sequência, Katiuscia já aparece nas imagens com o corpo em chamas, principalmente no cabelo e também sobre a blusa, que ela conseguiu retirar e jogar no chão.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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