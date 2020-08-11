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Em Vila Garrido

DJ tem caminhão roubado em Vila Velha e ladrões pedem resgate de R$ 7 mil

Anderson Brunelli, de 46 anos, mais conhecido como Dj Babaloo, teve o caminhão  que usa para transportar equipamentos levado por criminosos na madrugada desta terça-feira (11). O veículo estava estacionado no bairro Vila garrido, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 12:31

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:31

Dj Babaloo
O caminhão estava estacionado em uma rua do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, onde foi roubado Crédito: Arquivo pessoal
Com mais de 30 anos de profissão, o DJ Babaloo, nome artístico de Anderson Brunelli, de 46 anos, acordou com uma péssima notícia na manhã desta terça-feira (11). Não bastasse a pandemia do novo coronavírus, que atingiu fortemente o setor de festas no qual ele atua, nesta madrugada o caminhão que ele utilizava para transportar os equipamentos de trabalho foi levado por criminosos, em Vila Velha. Em contato com a reportagem de A Gazeta, ele explicou como soube do roubo do veículo e disse que os criminosos chegaram a pedir R$ 7 mil para devolverem o veículo.

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"Quem recebeu a ligação foi minha esposa, que está grávida, pois eu trabalho até tarde então não costumo acordar tão cedo. O caminhão ficava em uma rua do bairro Vila Garrido, e estava com meu sócio. Moro na Praia da Costa e revezamos com o caminhão. Tenho ele há uns dez anos e embora não estivesse o utilizando para a finalidade inicial, era o que me ajudava nesse momento de pandemia, pois estava realizando o serviço de mudanças para algumas pessoas", contou.
Dj Babaloo
Anderson Brunelli, o Dj Babaloo, tem mais de 30 anos de profissão Crédito: Arquivo Pessoal
O caminhão é um Volkswagen modelo 8.150 Delivery, com baú, e do ano de 2009, segundo informado pelo próprio dono. O veículo é todo estilizado com a marca pessoal do DJ Babaloo, o que pode facilitar na identificação do mesmo. O prejuízo só não foi maior porque os equipamentos como mesa de som, iluminação, fios, caixas de som entre outros, estavam guardados em outro local.

AUDÁCIA

A ousadia dos criminosos não se limitou ao roubo do caminhão. Horas depois de ter o veículo levado, Anderson foi procurado pelos próprios envolvidos pedindo dinheiro em troca para que eles devolvessem o automóvel.
Dj Babaloo
O caminhão do dj é todo estilizado e utilizado para transportar os equipamentos de trabalho Crédito: Arquivo pessoal
"Tive o carro roubado e ainda recebi uma ligação deles me pedindo R$ 7 mil para que eu pudesse ter meu caminhão de volta. É muita audácia da parte deles, a sensação que fica é de impotência", relatou o músico que trabalha desde os 16 anos.
DJ Babaloo procurou a polícia nesta manhã e registrou um boletim de ocorrência do caso. Ele contou ainda que câmeras de segurança próximas ao local onde o caminhão estava estacionado podem ajudar a identificar os criminosos.
Quem souber de alguma informação sobre o veículo pode entrar em contato com o próprio DJ no número (27) 99971-8100 ou no Disque-Denúncia 181.

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