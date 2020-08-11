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Desespero

Vídeo mostra mulher com o corpo em chamas em condomínio na Serra

Câmeras de monitoramento interno registraram o momento que a modelo Katiuscia Silva Mota surge com fogo sobre o corpo. Ela foi socorrida por outros moradores e levada a um hospital. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (10), no bairro São Diogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:59

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:59

Serra
A mulher tenta desesperadamente abrir a porta com o corpo em chamas em um condomínio na Serra Crédito: Reprodução/Circuito interno de segurança
Moradora de um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, a modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, teve o corpo queimado na noite desta segunda-feira (10). Perto das 19 horas, câmeras de segurança do local registraram o momento em que ela aparece próximo à porta de vidro do prédio com o corpo já coberto pelas chamas e em desespero.

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Ao se aproximar da porta, a modelo cai no chão com o fogo sobre a roupa. Ela consegue, na sequência, retirar a blusa, porém as chamas permanecem no cabelo e em outras áreas do corpo.

VEJA O VÍDEO

A namorada de Katiuscia e moradores do local abrem a porta de vidro e rapidamente tentam apagar as chamas do corpo da vítima, que novamente cai no chão. Dois homens tentam também abafar as chamas e usam uma toalha para impedir que a mulher siga com o corpo incendiado.
Após controlarem as chamas, o resgate foi acionado e a modelo foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no mesmo município  a unidade é referência no atendimento de pessoas com queimaduras.

INVESTIGAÇÃO

As primeiras investigações da Polícia Civil dão conta de que Katiuscia e a namorada, que moram no mesmo apartamento no condomínio, tiveram uma discussão antes do ocorrido.
De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, um porteiro que trabalha no condomínio onde ocorreu o fato foi quem acionou a Polícia Militar. Policiais foram até o local, mas, ao chegarem ao condomínio, a modelo já havia sido levada pelo Samu.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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