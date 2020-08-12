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Your browser does not support the audio element. Delegacia de homicídios investiga caso de modelo incendiada na Serra

A modelo Katiuscia Mota teve 50% do corpo queimado, de acordo com a mãe Crédito: Arquivo pessoal

Questionada por A Gazeta, a Polícia Civil revelou a instauração do procedimento na tarde desta quarta-feira (12), mas informou que "detalhes não serão divulgados" sobre o andamento da investigação. A reportagem também tentou contato com a namorada e a mãe da vítima, sem sucesso.

CASAL BRIGAVA MINUTOS ANTES DO INCÊNDIO

As câmeras de segurança do condomínio onde a modelo e a namorada moram registraram que as duas discutiram cerca de 50 minutos antes da vítima aparecer com o corpo pegando fogo . A primeira briga aconteceu no hall de entrada do prédio, enquanto a segunda ocorreu no estacionamento. Ambas entre 18h05 e 18h10.

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O que aconteceu durante o período entre esses dois registros e o incêndio ainda não está totalmente esclarecido. Até o momento, a única versão conhecida é a contada pela namorada da vítima. No Hospital Doutor Jayme Santos Neves, a mãe de Katiuscia aguarda a filha melhorar para ouvir a explicação dela e entender o que ocorreu.

A VERSÃO DA NAMORADA

Companheira de Katiuscia, a jovem de 21 anos contou que as duas brigaram por ciúmes e que a modelo estava "muito alterada" na segunda-feira (10). Segundo ela, a própria vítima causou o incêndio ao jogar frascos de um tipo de álcool no chão e, em seguida, acender um isqueiro.

"Ela pegou o meu material, que é inflamável, e quebrou. O líquido acabou caindo nela e em mim. Perguntei se ela ia colocar fogo em nós e tentei jogar fora o isqueiro, mas ela pegou. Na terceira tentativa, ao acender, acabou causando o incêndio" Namorada da modelo - Não quis ser identificada

Ainda de acordo com a moça, ambas sofrem com crises de ansiedade. Por esse motivo, a modelo teria tomado medicamentos que agravaram a briga entre elas. "Mas eu nunca iria fazer uma coisa dessas. Queria esclarecer que eu não fiz isso", afirmou a jovem. As duas estavam juntas há um ano.

50% DO CORPO QUEIMADO