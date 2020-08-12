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Atrás de fatos

Delegacia de homicídios investiga caso de modelo incendiada na Serra

Namorada alega que a própria Katiuscia teria provocado o fogo; mãe da vítima não acredita. Polícia Civil instaurou procedimento para averiguar o que aconteceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:08

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:08

Por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), a Polícia Civil instaurou um procedimento para investigar como a modelo Katiuscia Silva Mota teve o corpo incendiado durante a noite da última segunda-feira (10), no prédio em que mora, na Serra.
Delegacia de homicídios investiga caso de modelo incendiada na Serra
Em entrevista à TV Gazeta, a namorada da vítima alegou ser "alvo de acusações injustas" e negou ter ateado fogo na companheira, que teria sido a responsável por provocar as chamas. No entanto, Marilza Silva Mota, mãe da modelo, disse não acreditar que a filha tenha causado as próprias queimaduras.
A modelo Katiuscia Mota teve metade do corpo queimado
A modelo Katiuscia Mota teve 50% do corpo queimado, de acordo com a mãe Crédito: Arquivo pessoal
Questionada por A Gazeta, a Polícia Civil revelou a instauração do procedimento na tarde desta quarta-feira (12), mas informou que "detalhes não serão divulgados" sobre o andamento da investigação. A reportagem também tentou contato com a namorada e a mãe da vítima, sem sucesso.

CASAL BRIGAVA MINUTOS ANTES DO INCÊNDIO

As câmeras de segurança do condomínio onde a modelo e a namorada moram registraram que as duas discutiram cerca de 50 minutos antes da vítima aparecer com o corpo pegando fogo. A primeira briga aconteceu no hall de entrada do prédio, enquanto a segunda ocorreu no estacionamento. Ambas entre 18h05 e 18h10.
O que aconteceu durante o período entre esses dois registros e o incêndio ainda não está totalmente esclarecido. Até o momento, a única versão conhecida é a contada pela namorada da vítima. No Hospital Doutor Jayme Santos Neves, a mãe de Katiuscia aguarda a filha melhorar para ouvir a explicação dela e entender o que ocorreu.

A VERSÃO DA NAMORADA

Companheira de Katiuscia, a jovem de 21 anos contou que as duas brigaram por ciúmes e que a modelo estava "muito alterada" na segunda-feira (10). Segundo ela, a própria vítima causou o incêndio ao jogar frascos de um tipo de álcool no chão e, em seguida, acender um isqueiro.
"Ela pegou o meu material, que é inflamável, e quebrou. O líquido acabou caindo nela e em mim. Perguntei se ela ia colocar fogo em nós e tentei jogar fora o isqueiro, mas ela pegou. Na terceira tentativa, ao acender, acabou causando o incêndio"
Namorada da modelo - Não quis ser identificada
Ainda de acordo com a moça, ambas sofrem com crises de ansiedade. Por esse motivo, a modelo teria tomado medicamentos que agravaram a briga entre elas. "Mas eu nunca iria fazer uma coisa dessas. Queria esclarecer que eu não fiz isso", afirmou a jovem. As duas estavam juntas há um ano. 

50% DO CORPO QUEIMADO

Devido às chamas, Katiuscia teve 50% do corpo queimado e segue internada no Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. No momento do resgate, ela chegou a ser entubada; mas, na terça-feira (11), ela já respirava sem a ajuda de aparelhos. De acordo com a mãe, a modelo ainda está confusa e sente muitas dores, mas o quadro de saúde dela é estável.

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