Dupla é detida após carro cair em valão durante fuga em Vila Velha

Após o crime, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado e foi passada a localização do veículo. Equipes visualizaram o carro e iniciaram um acompanhamento. A partir daí, foi dada ordem de parada, no entanto, os dois ocupantes se recusaram a parar.

Durante a fuga, o veículo caiu no valão do bairro de Vila Velha e os dois suspeitos tentaram fugir correndo, mas foram detidos. Com um deles foi apreendido um revólver calibre 38, com sete munições intactas, dois celulares e R$ 79,00 em espécie. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município.