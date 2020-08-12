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Veículo roubado

Dupla é detida após carro cair em valão durante fuga em Vila Velha

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Santa Mônica, quando a polícia perseguia um carro roubado

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:44
Carro roubado cai em valão de Vila Velha
Carro roubado cai em valão de Vila Velha Crédito: Divulgação| Polícia Militar
Dois homens foram detidos na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, após o roubo de um veículo, de acordo com informações da Polícia Militar. Segundo o Capitão Rian Carlos de Almeida Lopes, em entrevista à TV Gazeta, o veículo era utilizado por um motorista de aplicativo. "Os homens solicitaram a corrida pelo aplicativo em Jardim América, Cariacica. Durante o percurso anunciaram o roubo e mandaram o dono do carro sair do veículo", disse o Capitão.
Carro roubado cai em valão de Vila Velha Crédito: Divulgação| Polícia Militar
Após o crime, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado e foi passada a localização do veículo. Equipes visualizaram o carro e iniciaram um acompanhamento. A partir daí, foi dada ordem de parada, no entanto, os dois ocupantes se recusaram a parar.
Durante a fuga, o veículo caiu no valão do bairro de Vila Velha e os dois suspeitos tentaram fugir correndo, mas foram detidos. Com um deles foi apreendido um revólver calibre 38, com sete munições intactas, dois celulares e R$ 79,00 em espécie. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município.
Carro roubado cai em valão de Vila Velha
Apreensão da PM no local Crédito: Divulgação| Polícia Militar

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