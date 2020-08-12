Bandidos roubam carro e fazem ameaças para tentar extorquir empresária na Serra

"A empresária teve o veículo roubado na porta da loja dela. Criminosos ligaram solicitando um valor de resgate do veículo, mas quando ela ia sacar o dinheiro, o veículo dela foi encontrado. Ela falou que estava com a polícia e que não ia pagar mais. Os criminosos disseram que ela teria que pagar de uma forma ou de outra. Dois dias depois ela recebeu os vídeos gravados na porta do condomínio e na porta da loja dela, com os criminosos apontando a arma", contou o delegado.