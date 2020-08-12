Bandidos roubam carro e fazem ameaças para tentar extorquir empresária na Serra

Uma empresária capixaba foi vítima de criminosos duas vezes. Em junho, ela teve o carro roubado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra e, após o roubo, os criminosos pediram um resgate para devolver o veículo. A mulher cogitou pagar a quantia de R$ 5 mil, mas o carro foi encontrado pela polícia. Com informações privilegiadas sobre a vida da empresária, após o veículo ser recuperado os criminosos gravaram um vídeo em que apontam uma arma para loja e para o condomínio onde a mulher mora. Tudo para tentar extorquir dinheiro da vítima. Os bandidos chegaram a exigir R$ 30 mil da empresária, mas acabaram presos.
A Polícia Civil investigou o caso na região de Jacaraípe e conseguiu prender dois suspeitos, dois jovens de 22 anos e 28 anos. Este último, o mais velho, é marido de uma ex-funcionária da empresária. A mulher também está sendo investigada. O delegado Rodrigo Henrique Rosa acredita que os criminosos conseguiram informações privilegiadas com a ex-funcionária.
"A empresária teve o veículo roubado na porta da loja dela. Criminosos ligaram solicitando um valor de resgate do veículo, mas quando ela ia sacar o dinheiro, o veículo dela foi encontrado. Ela falou que estava com a polícia e que não ia pagar mais. Os criminosos disseram que ela teria que pagar de uma forma ou de outra. Dois dias depois ela recebeu os vídeos gravados na porta do condomínio e na porta da loja dela, com os criminosos apontando a arma", contou o delegado.
Os dois homens presos são os responsáveis pelo vídeo. Com um deles a polícia ainda encontrou colete a prova de balas, uma réplica de uma pistola e drogas.
A polícia ainda procura por um terceiro homem, que participou diretamente da extorsão. Ele fugiu para a Bahia. A ex-funcionária da empresária seria a quarta pessoa envolvida no crime.
Os dois homens presos foram levados para o presídio de Viana. A ex-funcionária também está sendo investigada e foi intimada a depor na Delegacia de Jacaraípe.