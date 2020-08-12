Após perseguição, PM apreende quase 200 quilos de maconha em Vila Velha

Policiais apreenderam quase 200 quilos de maconha em uma perseguição em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Militar

200 quilos de maconha, que estavam em caixas de papelão guardadas no porta-malas de um Fiat Uno abordado no bairro Vale Encantado, em Uma perseguição policial seguida de troca de tiros resultou na apreensão de cerca deque estavam em caixas de papelão guardadas no porta-malas de um Fiat Uno abordado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha , na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo o capitão Willian, Comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar, policiais em uma viatura perceberam logo cedo um veículo em atitude suspeita pelas ruas da região do bairro e também em Rio Marinho. No Fiat Uno, informou o militar, estavam dois ocupantes.

Os policiais então deram ordem de parada, porém não foram atendidos. Os suspeitos então empreenderam fuga e foi iniciada uma perseguição. Na sequência, foi solicitado apoio policial e mais viaturas foram deslocadas até a região para que o veículo fosse alcançado.

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Na altura da região conhecida como "Areal", os dois ocupantes abandonaram o carro e correram em direção à mata. Ao fugirem, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Apesar da troca de tiros, os homens que transportavam a droga e os militares não se feriram.

Na tentativa de capturar os fugitivos, um helicóptero do Notaer sobrevoou a região para ajudar a abrir clarões em meio à mata, porém os suspeitos não foram localizados. O comandante da 3ª Companhia disse que entre a visualização do carro suspeito, perseguição e procura pelos suspeitos, a ação se prolongou por cerca de uma hora, porém não há detidos até o momento.