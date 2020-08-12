Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uso de helicóptero

Após perseguição, PM apreende quase 200 quilos de maconha em Vila Velha

A droga foi encontrada no porta-malas de um Fiat Uno, ocupado por dois homens. Após a abordagem, foi iniciada uma perseguição pelas ruas de Vale Encantado e os suspeitos atiraram contra os policiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:15

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:15

Vila Velha
Policiais apreenderam quase 200 quilos de maconha em uma perseguição em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma perseguição policial seguida de troca de tiros resultou na apreensão de cerca de 200 quilos de maconha, que estavam em caixas de papelão guardadas no porta-malas de um Fiat Uno abordado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12).

Veja Também

Prefeitura toma posse de motel que será novo acesso à orla de Vila Velha

Homens passam de carro, atiram e deixam dois baleados na Serra

Mulher leva "mata-leão" em assalto no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Segundo o capitão Willian, Comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar, policiais em uma viatura perceberam logo cedo um veículo em atitude suspeita pelas ruas da região do bairro e também em Rio Marinho. No Fiat Uno, informou o militar, estavam dois ocupantes.
Os policiais então deram ordem de parada, porém não foram atendidos. Os suspeitos então empreenderam fuga e foi iniciada uma perseguição. Na sequência, foi solicitado apoio policial e mais viaturas foram deslocadas até a região para que o veículo fosse alcançado.

APOIO DO NOTAER

Na altura da região conhecida como "Areal", os dois ocupantes abandonaram o carro e correram em direção à mata. Ao fugirem, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Apesar da troca de tiros, os homens que transportavam a droga e os militares não se feriram.
Na tentativa de capturar os fugitivos, um helicóptero do Notaer sobrevoou a região para ajudar a abrir clarões em meio à mata, porém os suspeitos não foram localizados. O comandante da 3ª Companhia disse que entre a visualização do carro suspeito, perseguição e procura pelos suspeitos, a ação se prolongou por cerca de uma hora, porém não há detidos até o momento.
No carro deixado para trás, os policiais encontraram 194,5 kg de maconha em tabletes. O entorpecente apreendido foi encaminhado para a Departamento de Narcóticos para a verificação da droga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados