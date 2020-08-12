Prefeitura toma posse de motel que será novo acesso à orla de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha já recebeu a imissão de posse do antigo Chalé Motel que vai dar lugar a um novo acesso para a orla da cidade. O imóvel, que fica no bairro Itapuã, será demolido para a criação de um novo trecho da rua Belo Horizonte, que vai interligar as avenidas São Paulo e Hugo Musso, o que permitirá maior fluidez no trânsito da região.
A imissão de posse foi entregue pelos oficiais de justiça da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha ao prefeito Max Filho, que assinou e recebeu oficialmente o imóvel desapropriado. "Fizemos um grande esforço para viabilizar os recursos orçamentários para que o depósito bancário fosse feito no dia 20 de julho deste ano. Agora, com a imissão de posse, estamos assumindo o imóvel neste dia histórico, disse o prefeito durante cerimônia nesta terça-feira (11).
Para o morador do bairro Eduardo Loureiro, com a desapropriação do motel e as obras, os imóveis do entorno também serão valorizados. Esta via vai facilitar a vida dos motoristas, dando maior fluidez no trânsito e melhorando toda a logística da malha viária da região, afirmou.
PRÓXIMO PASSO
Agora, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) vai concluir o processo de licitação para contratação da empresa que irá realizar os serviços de demolição e limpeza, previsto para acontecer entre os meses de agosto e setembro de 2020.
Após esta etapa, o município realizará o trabalho de drenagem e pavimentação do trecho com previsão de entrega ainda este ano.