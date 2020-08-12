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Demolição em Itapuã

Prefeitura toma posse de motel que será novo acesso à orla de Vila Velha

A imissão de posse foi entregue pelos oficiais de justiça da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha ao prefeito Max Filho. Antigo Chalé Motel será demolido para criação de novo trecho da rua Belo Horizonte, que interligará avenidas do bairro

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 09:49
O Chalé Motel dará lugar a uma nova via, que terá ligação com a orla de Vila Velha
O Chalé Motel dará lugar a uma nova via, que terá ligação com a orla de Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps
A Prefeitura de Vila Velha já recebeu a imissão de posse do antigo Chalé Motel  que vai dar lugar a um novo acesso para a orla da cidade. O imóvel, que fica no bairro Itapuã, será demolido para a criação de um novo trecho da rua Belo Horizonte, que vai interligar as avenidas São Paulo e Hugo Musso, o que permitirá maior fluidez no trânsito da região.
A imissão de posse foi entregue pelos oficiais de justiça da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha ao prefeito Max Filho, que assinou e recebeu oficialmente o imóvel desapropriado. "Fizemos um grande esforço para viabilizar os recursos orçamentários para que o depósito bancário fosse feito no dia 20 de julho deste ano. Agora, com a imissão de posse, estamos assumindo o imóvel neste dia histórico, disse o prefeito durante cerimônia nesta terça-feira (11).
Para o morador do bairro Eduardo Loureiro, com a desapropriação do motel e as obras, os imóveis do entorno também serão valorizados. Esta via vai facilitar a vida dos motoristas, dando maior fluidez no trânsito e melhorando toda a logística da malha viária da região, afirmou.

PRÓXIMO PASSO

Agora, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) vai concluir o processo de licitação para contratação da empresa que irá realizar os serviços de demolição e limpeza, previsto para acontecer entre os meses de agosto e setembro de 2020.
Após esta etapa, o município realizará o trabalho de drenagem e pavimentação do trecho com previsão de entrega ainda este ano.

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