Prefeitura toma posse de motel que será novo acesso à orla de Vila Velha

O Chalé Motel dará lugar a uma nova via, que terá ligação com a orla de Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps

A imissão de posse foi entregue pelos oficiais de justiça da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha ao prefeito Max Filho, que assinou e recebeu oficialmente o imóvel desapropriado. "Fizemos um grande esforço para viabilizar os recursos orçamentários para que o depósito bancário fosse feito no dia 20 de julho deste ano. Agora, com a imissão de posse, estamos assumindo o imóvel neste dia histórico, disse o prefeito durante cerimônia nesta terça-feira (11).

Para o morador do bairro Eduardo Loureiro, com a desapropriação do motel e as obras, os imóveis do entorno também serão valorizados. Esta via vai facilitar a vida dos motoristas, dando maior fluidez no trânsito e melhorando toda a logística da malha viária da região, afirmou.

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PRÓXIMO PASSO

Agora, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) vai concluir o processo de licitação para contratação da empresa que irá realizar os serviços de demolição e limpeza, previsto para acontecer entre os meses de agosto e setembro de 2020.