Live com público em bar de Vila Velha gera polêmica

Live com público em Botequim do Celim, bar de Vila Velha, gera polêmica em meio à pandemia da Covid Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA

"A vacina chegou a Vila Velha e ninguém avisou?". Essa é a frase do internauta que enviou para a reportagem o vídeo dos bastidores de uma live realizada num bar de Vila Velha, neste domingo (9). Nas imagens, o grupo de pagode Sem Medida se apresenta no palco do Botequim do Celim, no bairro Industrial do Alecrim, normalmente e com as regras de isolamento sendo seguidas. Quando a câmera mostra os bastidores, ao invés do salão vazio ou com algumas pessoas da equipe, o espaço aparece cheio de gente.

não havia chegado no estabelecimento para falar sobre o assunto. Assim que obtivermos um retorno esta matéria será atualizada. De acordo com as novas regras de flexibilização do comércio anunciadas, na última quinta-feira (6), pelo governador Renato Casagrande, em cidades com risco moderado, como Vila Velha , os bares continuam proibidos de abrir, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela. A reportagem procura os responsáveis pelo Botequim do Celim desde a manhã desta segunda-feira (10), mas até a publicação da reportagem a equipe que atendeu os telefonemas disse que o responsávelAssim que obtivermos um retorno esta matéria será atualizada.

A live "Show de Pagode: Dia dos Pais" foi anunciada no Facebook do bar, no último sábado (8), informando que teriam convidados no local. Na publicação, o estabelecimento informou ainda que aceitaria doações de alimentos pessoalmente no local, mas com restrições. "Durante a transmissão do grupo Sem Medida, convidados manter o distanciamento social, e o uso de máscara. Curta a live, ajudando o próximo. É indispensável o uso de máscara no local", diz o texto.

Mas no vídeo dos bastidores obtido pela reportagem, o que se vê são pessoas sem a máscara e até dançando juntas no salão aparentemente cheio, enquanto a banda se apresenta sem máscara.

vídeo oficial da live, que está disponível no canal do YouTube Botequim do Celim , contava com 339 visualizações até a tarde desta segunda (10). Nele, quase não é possível ouvir pessoas no local devido a captação direta de áudio, mas ainda assim aparecem até pessoas dançando juntas no fundo, à direita do vídeo. Abaixo você confere os dois vídeos em simultaneamente mostrando se tratar do mesmo local.

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FISCALIZAÇÃO

Procurada, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) diz que faz ações de fiscalização integrada com a Guarda e a Polícia Militar diariamente pela cidade. O órgão informa ainda que criou a Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin) para proibir eventos não autorizados com grande concentração de pessoas. "Dependendo do caso, os fiscais notificam o proprietário, mas também podem até autuar e interditar o estabelecimento", diz, trecho da nota do órgão enviado ao Divirta-se.