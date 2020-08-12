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Caso é investigado

Homens passam de carro, atiram e deixam dois baleados na Serra

Os jovens atingidos pelos disparos no bairro Jardim Bela Vista foram socorridos para a UPA de Serra-Sede. O tiroteio ocorreu na noite desta terça-feira (11) e a polícia ainda não sabe a motivação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 09:40

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:40

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O tiroteio ocorrido na Serra está sob investigação da DHPP do município Crédito: Carlos Alberto Silva
Um tiroteio no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, ocorrido na noite desta terça-feira (11), resultou em dois jovens baleados  um de 22 e o outro de 19 anos. O homem mais velho disse aos policiais que passava pela rua com a namorada e seguiria até uma lanchonete para comprar um lanche, quando homens armados  dentro de um carro de cor prata  passaram atirando em quem estivesse no local.

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Atingido com três disparos, o rapaz de 22 anos já possui passagem pela polícia e foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede, bairro vizinho ao local onde ocorreu o tiroteio. O jovem de 19 anos foi alvejado por um disparo e também foi levado para a unidade.
A polícia já está investigando o caso e acredita que o homem mais novo tenha sido vítima de bala perdida. Ainda não se sabe a motivação para os homens terem aberto fogo contra as pessoas que estavam na rua.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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