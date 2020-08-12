Homens passam de carro, atiram e deixam dois baleados na Serra

Um tiroteio no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, ocorrido na noite desta terça-feira (11), resultou em dois jovens baleados um de 22 e o outro de 19 anos. O homem mais velho disse aos policiais que passava pela rua com a namorada e seguiria até uma lanchonete para comprar um lanche, quando homens armados dentro de um carro de cor prata passaram atirando em quem estivesse no local.
Atingido com três disparos, o rapaz de 22 anos já possui passagem pela polícia e foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede, bairro vizinho ao local onde ocorreu o tiroteio. O jovem de 19 anos foi alvejado por um disparo e também foi levado para a unidade.
A polícia já está investigando o caso e acredita que o homem mais novo tenha sido vítima de bala perdida. Ainda não se sabe a motivação para os homens terem aberto fogo contra as pessoas que estavam na rua.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta