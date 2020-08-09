Dois homens são baleados em bairro da Serra

Dois homens ficaram feridos após serem atingidos por tiros, neste domingo (9), em uma rua do bairro Carapina Grande, na Serra.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, de 19 e 33 anos, foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina.
Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, os feridos disseram que não sabem a motivação do crime e nem de onde partiram os tiros.
No portão da casa, ficaram as marcas dos disparos. Os tiros também atingiram as paredes da casa.
Com informações do G1 ES