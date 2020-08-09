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Violência

Dois homens são baleados em bairro da Serra

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, os feridos disseram que não sabem a motivação do crime e nem de onde partiram os tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 17:14

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 17:14

Feridos foram socorridos para Upa de Carapina
Feridos foram socorridos para Upa de Carapina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Dois homens ficaram feridos após serem atingidos por tiros, neste domingo (9), em uma rua do bairro Carapina Grande, na Serra.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, de 19 e 33 anos, foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina.
Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, os feridos disseram que não sabem a motivação do crime e nem de onde partiram os tiros.

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No portão da casa, ficaram as marcas dos disparos. Os tiros também atingiram as paredes da casa.
Com informações do G1 ES
Marcas de tiros ficaram nos muros após tiroteio na Serra
Marcas de tiros ficaram nos muros após tiroteio na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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