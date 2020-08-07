Condenado por assassinato de adolescente grávida é preso no ES

O delegado responsável pela operação, Alexandre Del Santo Falcão informou que ele também já havia sido condenado por outros crimes. Ele era foragido da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Além do crime contra a adolescente, ele também foi condenado por tráfico de drogas, roubo e outro homicídio. A equipe do Denarc identificou o local onde o foragido estava e efetuou a prisão, afirmou.