Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foragido da Justiça

Condenado por assassinato de adolescente grávida é preso no ES

O suspeito, José Geraldo Alves Dutra, de 41 anos, era foragido da Justiça de Minas Gerais e foi preso na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 18:31

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 18:31

Homem que foi condenado por assassinar adolescente grávida é preso no ES
Homem que foi condenado por assassinar adolescente grávida é preso no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
José Geraldo Alves Dutra, de 41 anos, foi preso na última quinta-feira (6) pela equipe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), com informações da Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (Supic), no bairro Enseada de Jacaraípe, no município da Serra. Ele havia sido condenado por assassinar uma adolescente de 14 anos que estava grávida e era foragido da Justiça de Ipatinga, em Minas Gerais.
O delegado responsável pela operação, Alexandre Del Santo Falcão informou que ele também já havia sido condenado por outros crimes. Ele era foragido da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Além do crime contra a adolescente, ele também foi condenado por tráfico de drogas, roubo e outro homicídio. A equipe do Denarc identificou o local onde o foragido estava e efetuou a prisão, afirmou.
Segundo informações da Polícia Civil, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça mineira.

Veja Também

Homem é preso após tentar invadir prefeitura e ameaçar moradores em Viana

Bandidos fazem arrastão em ônibus do Transcol no Centro de Vitória

Polícia Civil prende homem que esfaqueou vizinho em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados