Condenado por assassinato de adolescente grávida é preso no ES

José Geraldo Alves Dutra, de 41 anos, foi preso na última quinta-feira (6) pela equipe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), com informações da Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (Supic), no bairro Enseada de Jacaraípe, no município da Serra. Ele havia sido condenado por assassinar uma adolescente de 14 anos que estava grávida e era foragido da Justiça de Ipatinga, em Minas Gerais.
O delegado responsável pela operação, Alexandre Del Santo Falcão informou que ele também já havia sido condenado por outros crimes. Ele era foragido da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Além do crime contra a adolescente, ele também foi condenado por tráfico de drogas, roubo e outro homicídio. A equipe do Denarc identificou o local onde o foragido estava e efetuou a prisão, afirmou.
Segundo informações da Polícia Civil, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça mineira.