Polícia Civil prende homem que esfaqueou vizinho em Vitória

Polícia Civil prende homem que esfaqueou o vizinho em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 30 anos, acusado de esfaquear o vizinho, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6). O crime aconteceu durante uma briga no bairro Inhanguentá, em Vitória , no dia 19 de junho deste ano. A polícia informou que havia um mandado de prisão temporário em aberto contra o suspeito, que foi preso em casa.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, explicou que a briga foi motivada por conta de som alto. A vítima, segundo o delegado, denunciou o crime apenas após deixar o hospital.

"O detido é investigado por ter desferido vários golpes de faca contra o vizinho de 35 anos, durante uma discussão motivada por um som alto. Após o crime, a vítima chegou a ser socorrida e ficou internada por algum tempo. Somente após sair do hospital, ela foi até a delegacia e denunciou o crime, disse.