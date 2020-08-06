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Alegou legítima defesa

Polícia Civil prende homem que esfaqueou vizinho em Vitória

A polícia afirmou que o suspeito confessou o crime em depoimento, mas alegou que agiu em legítima defesa; briga foi motivada por som alto

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 17:28
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Polícia Civil prende homem que esfaqueou o vizinho em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 30 anos, acusado de esfaquear o vizinho, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6). O crime aconteceu durante uma briga no bairro Inhanguentá, em Vitória,  no dia 19 de junho deste ano. A polícia informou que havia um mandado de prisão temporário em aberto contra o suspeito, que foi preso em casa.
O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, explicou que a briga foi motivada por conta de som alto. A vítima, segundo o delegado, denunciou o crime apenas após deixar o hospital.

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"O detido é investigado por ter desferido vários golpes de faca contra o vizinho de 35 anos, durante uma discussão motivada por um som alto. Após o crime, a vítima chegou a ser socorrida e ficou internada por algum tempo. Somente após sair do hospital, ela foi até a delegacia e denunciou o crime, disse.
A Polícia Civil informou também que o suspeito foi conduzido para a delegacia e, em depoimento, confessou o crime, mas alegou que agiu por legítima defesa. Ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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