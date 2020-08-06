Torcidas rivais entram em briga generalizada em Vila Velha

Uma briga generalizada envolvendo torcedores assustou moradores do bairro Soteco, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (5). A confusão ocorreu durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pelas finais do Campeonato Paulista.
De acordo com informações da TV Gazeta, a briga aconteceu durante a transmissão do jogo, quando torcedores de um time - não há consenso entre as testemunhas sobre qual seria - teriam invadido as proximidades de um bar, onde estavam torcedores do Corinthians. Teve início, então, uma discussão que terminou em pancadaria.
Em vídeos recebidos pela reportagem da TV Gazeta, é possível ver dois grupos se enfrentando, jogando objetos, desferindo golpes e disparando até um rojão na direção contrária. Veja:
O QUE DIZ A PM
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar que informou, por nota, que foi acionada na noite desta quarta (5) para verificar uma confusão generalizada entre torcedores de times rivais, no bairro Soteco, em Vila Velha.
No local os militares se depararam com uma multidão de cerca de 170 pessoas, tendo algumas se evadido imediatamente e outras iniciado uma hostilização, arremessando pedras e garrafas contra as equipes, que diante da situação tiveram que fazer uso de armas não letais, como tiros de borracha e spray de pimenta, informou.
Ainda de acordo com a PM, todos os participantes se evadiram. Segundo testemunhas, dois bares da região transmitiam o jogo, mas fecharam após a confusão. Não há informações sobre feridos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta