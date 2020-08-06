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Torcidas rivais entram em briga generalizada em Vila Velha

A confusão entre torcedores ocorreu durante partida do Corinthians contra o Palmeiras, válida pelo Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:03

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:03

Rojão foi disparado durante briga entre torcidas em Vila Velha
Rojão foi disparado durante briga entre torcidas em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma briga generalizada envolvendo torcedores assustou moradores do bairro Soteco, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (5). A confusão ocorreu durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pelas finais do Campeonato Paulista.
De acordo com informações da TV Gazeta, a briga aconteceu durante a transmissão do jogo, quando torcedores de um time - não há consenso entre as testemunhas sobre qual seria - teriam invadido as proximidades de um bar, onde estavam torcedores do Corinthians. Teve início, então, uma discussão que terminou em pancadaria.
Em vídeos recebidos pela reportagem da TV Gazeta, é possível ver dois grupos se enfrentando, jogando objetos, desferindo golpes e disparando até um rojão na direção contrária. Veja:

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O QUE DIZ A PM

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar que informou, por nota, que foi acionada na noite desta quarta (5) para verificar uma confusão generalizada entre torcedores de times rivais, no bairro Soteco, em Vila Velha.
No local os militares se depararam com uma multidão de cerca de 170 pessoas, tendo algumas se evadido imediatamente e outras iniciado uma hostilização, arremessando pedras e garrafas contra as equipes, que diante da situação tiveram que fazer uso de armas não letais, como tiros de borracha e spray de pimenta, informou.
Ainda de acordo com a PM, todos os participantes se evadiram. Segundo testemunhas, dois bares da região transmitiam o jogo, mas fecharam após a confusão. Não há informações sobre feridos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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