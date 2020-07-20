Governo do ES libera jogos sem torcida para times que disputam o Brasileirão
O governo do Espírito Santo autorizou o retorno, a partir desta segunda-feira (20), dos treinos e dos jogos de futebol sem torcida de dois clubes capixabas: Vitória e o Real Noroeste.
Os dois times disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai voltar em setembro, de acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A autorização para o retorno das atividades esportivas vale somente para os centros de treinamento e estádios dos dois clubes capixabas, com sedes em Vitória e em Águia Branca.
Essa autorização vale especificamente para os jogos da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que não poderão ter a presença de público, como destaca portaria publicada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (20), para diminuir os riscos de contágio do coronavírus.
Já o Capixabão deve voltar a ser a disputado em outubro, como afirmou o secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, ao colunista Filipe Souza em A Gazeta.
REGRAS
A portaria da Sesa publicada nesta segunda diz que os clubes devem seguir as sugestões da Confederação Brasileira de Futebol que constam no "Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro". Entre as sugestões do Guia, a CBF diz que os departamentos médicos devem solicitar a aquisição de testes, sejam moleculares ou sorológicos, para serem aplicados nos atletas, membros das comissões técnicas e funcionários, além de monitorar familiares e contactantes próximos.
Os clubes ainda precisam seguir as recomendações impostas pelas autoridades sanitárias locais, como ter horários de treinamento escalonados, medir as temperaturas de funcionários e atletas e manter uma rotina rigorosa de higienização dos espaços usados. A Sesa diz ainda que os jogadores devem sair de casa preferencialmente já uniformizados e com banho já tomados.