Governo do ES libera jogos sem torcida para times que disputam o Brasileirão

Os clubes ainda precisam seguir as recomendações impostas pelas autoridades sanitárias locais, como ter horários de treinamento escalonados, medir as temperaturas de funcionários e atletas e manter uma rotina rigorosa de higienização dos espaços usados. A Sesa diz ainda que os jogadores devem sair de casa preferencialmente já uniformizados e com banho já tomados.