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Atlético Mineiro e Cruzeiro: briga de torcidas em Guarapari

Briga ocorreu na Praia do Morro, na final do Campeonato Mineiro, no último sábado (20)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 17:28

Publicado em 

24 abr 2019 às 17:28
Crédito: Reprodução
Após a final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, no último sábado (20), uma briga se formou entre torcedores cruzeirenses e atleticanos, na Praia do Morro, em Guarapari
Segundo relatos de torcedores que estavam em um bar reduto de atleticanos, torcedores do Cruzeiro teriam atirado uma pedra em direção às pessoas que estavam no bar do Galo, por volta das 21 horas. A partir daí a confusão foi formada e torcedores de ambos os lados trocaram agressões.
VEJA VÍDEO
No vídeo, filmado por moradores da Praia do Morro, é possível ver torcedores arremessando objetos e cadeiras. A proprietária do Bar do Galo, onde se reuniram centenas de pessoas para assistir a final do Campeonato Mineiro, conta que a confusão não lhe causou prejuízo porque ela fechou o estabelecimento quando percebeu a briga.
"Durante o jogo foi uma festa bonita, reuniu muita gente, umas 500 pessoas. Nosso bar é tradicional aqui em Guarapari, fica sempre cheio de família, é um ambiente super tranquilo. Depois do jogo, quando muita gente já tinha ido embora, por volta das 21 horas, eu percebi que estava tendo uma briga na esquina. Vi cadeira voando da sorveteria e do restaurante do lado da sorveteria. Quando vi a confusão, fechei meu bar para que a briga não chegasse até ele. Eu não tive nenhum prejuízo no meu bar", diz a proprietária do Bar do Galo, Danielle de Araújo.
A partida entre os dois maiores clubes de Minas Gerais ficou empatada em 1 a 1 e o Cruzeiro se sagrou campeão por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1. 
 
 

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