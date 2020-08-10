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Nova promessa

Serra: Hospital Materno Infantil deve ser inaugurado nas próximas semanas

Segundo a prefeitura, o novo Hospital está em fase final de testes de funcionalidade, como, por exemplo, da rede de ar medicinal e automação. Contudo, o município não definiu a data para a entrega
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 16:37

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:37

Data: 02/07/2020 - ES - Serra - Obras do Hospital Materno Infantil em Colina de Laranjeiras, Serra - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
As obras do Hospital Materno Infantil em Colina de Laranjeiras, na Serra, estão em fase final. Custo é de cerca de R$ 100 milhões  Crédito: Ricardo Medeiros
O Hospital Materno Infantil da Serra, deve ser inaugurado nas próximas semanas. Esta é a expectativa da Prefeitura da Serra, que, em nota, informou que o local passa pelos ajustes finais para que entre em funcionamento e seja oficialmente repassado ao Governo do Estado, como foi dito pelo governador Renato Casagrande, no dia 30 de junho.
No comunicado, a PMS disse que "as obras do Hospital Materno Infantil estão na fase de testes de funcionalidade, como, por exemplo, rede de ar medicinal, climatização interna, automação, pequenos acabamentos e outros ajustes. A expectativa de inauguração é para as próximas semanas. Apesar da expectativa e proximidade da inauguração, não foi informada uma data para que o local entre em funcionamento.
Com a estadualização do Hospital Materno Infantil, construído no bairro Colina de Laranjeiras, a Prefeitura da Serra salientou ainda que o local contará com 176 leitos subdivididos em maternos, infantis e semi-intensivos. Estes já estão sendo montados conforme as necessidades identificadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

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Quando em funcionamento, o Governo do Estado pretende transferir os 60 leitos maternos existentes no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, também na Serra, para o novo hospital. Desta forma, nos leitos do Jayme sobrariam ainda mais vagas para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, visto que o hospital é referência no Espírito Santo no tratamento da doença.

PROMESSA

Ainda nos primeiros dias de julho, o Prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede) apareceu em um vídeo nas redes sociais dizendo que em "no máximo um mês" a unidade estaria finalizada, sem especificar, contudo, se o atendimento ao público já seria iniciado. Mais de um mês após a promessa, o Hospital Materno Infantil ainda não foi inaugurado, embora esteja no estágio final e próximo de ocorrer, apontou a Prefeitura da Serra.
Obras do Hospital Materno Infantil na Serra
O HMI da Serra está em construção há cerca de seis anos e fica no bairro Colina de Laranjeiras Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
A obra custou aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões e se estendeu por cerca de seis anos. O novo hospital tem previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A área edificada do HMI é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
Exames de ultrassonografia e os testes do pezinho, assim como da orelhinha e coraçãozinho serão oferecidos no local. Os recém-nascidos serão acompanhados para detectar precocemente possíveis intercorrências após a alta. O hospital contará com um banco de leite e vai ofertar, ainda, todas as vacinas do bebê.

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