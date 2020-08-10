Serra: Hospital Materno Infantil deve ser inaugurado nas próximas semanas

As obras do Hospital Materno Infantil em Colina de Laranjeiras, na Serra, estão em fase final. Custo é de cerca de R$ 100 milhões Crédito: Ricardo Medeiros

Informei ao prefeito da Serra que o Estado aceita receber o Hospital Materno Infantil. Nosso objetivo é transferir a maternidade de alto risco do Hospital Jayme S. Neves para liberar mais leitos para tratamento da Covid-19. Mais um legado do nosso plano de expansão de leitos. pic.twitter.com/sExCpNsXEo — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 30, 2020

No comunicado, a PMS disse que "as obras do Hospital Materno Infantil estão na fase de testes de funcionalidade, como, por exemplo, rede de ar medicinal, climatização interna, automação, pequenos acabamentos e outros ajustes. A expectativa de inauguração é para as próximas semanas. Apesar da expectativa e proximidade da inauguração, não foi informada uma data para que o local entre em funcionamento.

Com a estadualização do Hospital Materno Infantil, construído no bairro Colina de Laranjeiras, a Prefeitura da Serra salientou ainda que o local contará com 176 leitos subdivididos em maternos, infantis e semi-intensivos. Estes já estão sendo montados conforme as necessidades identificadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

Quando em funcionamento, o Governo do Estado pretende transferir os 60 leitos maternos existentes no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, também na Serra, para o novo hospital. Desta forma, nos leitos do Jayme sobrariam ainda mais vagas para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, visto que o hospital é referência no Espírito Santo no tratamento da doença.

PROMESSA

Ainda nos primeiros dias de julho, o Prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede) apareceu em um vídeo nas redes sociais dizendo que em "no máximo um mês" a unidade estaria finalizada, sem especificar, contudo, se o atendimento ao público já seria iniciado. Mais de um mês após a promessa, o Hospital Materno Infantil ainda não foi inaugurado, embora esteja no estágio final e próximo de ocorrer, apontou a Prefeitura da Serra.

O HMI da Serra está em construção há cerca de seis anos e fica no bairro Colina de Laranjeiras Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

A obra custou aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões e se estendeu por cerca de seis anos. O novo hospital tem previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A área edificada do HMI é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.