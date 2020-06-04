Hospital Infantil da Serra deve abrir as portas até julho com 150 leitos

Prefeito da Serra Audifax Barcelos Crédito: A Gazeta

CBN Vitória nesta quinta-feira (04). A previsão inicial era que a unidade, localizada no bairro Colina de Laranjeiras, fosse entregue ainda no primeiro semestre desse ano. O Hospital Materno Infantil da Serra , deve ser inaugurado em julho com 150 leitos. A informação foi passada pelo prefeito Audifax Barcelos , durante entrevista ànesta quinta-feira (04). A previsão inicial era que a unidade, localizada no bairro Colina de Laranjeiras, fosse entregue ainda no primeiro semestre desse ano.

Inicialmente seriam 135 leitos, mas de acordo com o prefeito há expectativa de que se consiga chegar a 150 leitos.

"Vamos entregar no final deste mês ou início do mês que vem o Hospital Materno Infantil com mais 150 leitos. Tem os leitos do Hospital Jayme dos Santos Neves, que é materno infantil, a proposta é tirar do Jayme, vir para esse hospital que estamos inaugurando e ampliar ainda mais o número de leitos de UTI dentro do Jayme. Estamos em fase de fechamento desse acordo, para aumentar cada vez mais o número de leitos, amenizando o sofrimento da população", afirmou.

O HOSPITAL

O novo hospital tem previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A área do Hospital Materno Infantil é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.