Prefeito de Marilândia testa positivo para o novo coronavírus

Prefeito de Marilândia, Geder Camata, testa positivo para o novo coronavírus Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Marilândia

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O prefeito de Marilândia , Geder Camata (PODE), testou positivo para a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (4). De acordo com a administração municipal, o político apresenta sintomas leves da doença, como dor no corpo e febre.

Em nota, a prefeitura afirmou que o prefeito fez um teste rápido, que resultou positivo para o novo coronavírus. O político e a esposa, Vanda Camata, Secretária de Assistência Social do município, já se encontram em isolamento domiciliar.

Segundo a prefeitura, mesmo em isolamento domiciliar, Camata vai seguir a frente do município do Noroeste do Espírito Santo.

SECRETÁRIO DE SAÚDE TAMBÉM ESTÁ COM CORONAVÍRUS

O secretário de saúde do município, Beto Partelli, também testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com o Executivo, ele também está em isolamento domiciliar, apresenta sintomas leves da doença e segue trabalhando de casa.

CORONAVÍRUS EM MARILÂNDIA