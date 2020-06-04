Prefeito de Marilândia testa positivo para o novo coronavírus
O prefeito de Marilândia, Geder Camata (PODE), testou positivo para a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (4). De acordo com a administração municipal, o político apresenta sintomas leves da doença, como dor no corpo e febre.
Em nota, a prefeitura afirmou que o prefeito fez um teste rápido, que resultou positivo para o novo coronavírus. O político e a esposa, Vanda Camata, Secretária de Assistência Social do município, já se encontram em isolamento domiciliar.
Segundo a prefeitura, mesmo em isolamento domiciliar, Camata vai seguir a frente do município do Noroeste do Espírito Santo.
SECRETÁRIO DE SAÚDE TAMBÉM ESTÁ COM CORONAVÍRUS
O secretário de saúde do município, Beto Partelli, também testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com o Executivo, ele também está em isolamento domiciliar, apresenta sintomas leves da doença e segue trabalhando de casa.
CORONAVÍRUS EM MARILÂNDIA
Até a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizada na tarde desta quarta (3), Marilândia tinha 25 casos confirmados do novo coronavírus. No município, ninguém morreu pela doença.