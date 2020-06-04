Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Prefeito de Marilândia testa positivo para o novo coronavírus

Geder Camata (PODE) apresenta sintomas leves da Covid-19. O político está em isolamento domiciliar junto com a esposa, Vanda Camata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:59

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:59

Prefeito de Marilândia, Geder Camata, testa positivo para o novo coronavírus
Prefeito de Marilândia, Geder Camata, testa positivo para o novo coronavírus Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Marilândia
Prefeito de Marilândia testa positivo para o novo coronavírus
O prefeito de Marilândia, Geder Camata (PODE), testou positivo para a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (4). De acordo com a administração municipal, o político apresenta sintomas leves da doença, como dor no corpo e febre. 
Em nota, a prefeitura afirmou que o prefeito fez um teste rápido, que resultou positivo para o novo coronavírus. O político e a esposa, Vanda Camata, Secretária de Assistência Social do município, já se encontram em isolamento domiciliar. 
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Segundo a prefeitura,  mesmo em isolamento domiciliar, Camata vai seguir a frente do município do Noroeste do Espírito Santo. 

Veja Também

As estratégias da única cidade do ES ainda sem caso de coronavírus

"Estamos definindo as medidas para o risco extremo", diz Casagrande

SECRETÁRIO DE SAÚDE TAMBÉM ESTÁ COM CORONAVÍRUS

O secretário de saúde do município, Beto Partelli, também testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com o Executivo, ele também está em isolamento domiciliar, apresenta sintomas leves da doença  e segue trabalhando de casa.

CORONAVÍRUS EM MARILÂNDIA 

Até a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  realizada na tarde desta quarta (3), Marilândia tinha 25 casos confirmados do novo coronavírus. No município, ninguém morreu pela doença.

Veja Também

Prefeito da Serra diz que é a favor de lockdown e que vai conversar com governador

Idoso de 86 anos é a nona vítima da Covid-19 em Linhares

Cantora gospel Fabiana Anastácio morre por complicações da covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados