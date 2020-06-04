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Bloqueio total

Prefeito da Serra diz que é a favor de lockdown e que vai conversar com governador

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, afirmou que é a favor do lockdown  bloqueio total. Em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta quinta-feira (5), ele disse que deve conversar com o governador Renato Casagrande no próximo fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 13:47

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 13:47

Prefeito da Serra Audifax Barcelos
Prefeito da Serra Audifax Barcelos Crédito: A Gazeta
Após as prefeituras de Vitória e Vila Velha afirmarem que vão aguardar uma decisão em conjunto com o governo do Estado para definir medidas extremas de controle do novo coronavírus, agora foi a vez do prefeito da Serra, Audifax Barcelos, se manifestar sobre o assunto. Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (4), Audifax disse que é a favor do lockdown  bloqueio total e afirmou que deve conversar com os prefeitos da Grande Vitória e com o governador Renato Casagrande sobre esse assunto no fim de semana. 
Audifax Barcelos defende o isolamento social como único "remédio" na tentativa de conter a Covid-19. Ele afirma que a fiscalização está atuante, mas que mesmo com tantas mortes anunciadas ainda há pessoas que acreditam que a doença não existe. Por isso, ele acredita que está na hora de retroceder nas liberações de comércios, por exemplo.
Ao ser questionado durante a entrevista, ele afirmou: "Sou a favor (do lockdown), de forma conjunta. Soube que ontem alguns prefeitos colocaram isso e concordo com eles, até porque temos feito isso, reunião com o governador, os cinco prefeitos  incluindo Viana, e temos discutido essas questões porque é importante ter unidade. Podemos ter diferenças ideológicas, mas há uma certa unidade no Estado para juntarmos as forças para combater o coronavírus", afirmou. 
"É importante manter essa unidade (entre os municípios) e trabalharmos em conjunto. Porque a Grande Vitória é quase um município só. Apesar de sermos cinco prefeitos, é um (município) muito ao lado  do outro. O índice de pessoas que moram em um lugar e trabalham em outro é muito grande. Penso que estamos abrindo (comércios), 'subindo a escada', liberando, e talvez seja a hora de descer essa escada, retroceder algumas coisas para que a gente possa, em conjunto, termos um isolamento maior. Porque o que está acontecendo na prática é que infelizmente o isolamento está cada vez menor, o que gera uma consequência muito grande"
Audifax Barcelos - Prefeito da Serra

REUNIÃO PREVISTA PARA O FIM DE SEMANA

O prefeito completou que muitos comerciantes abrem as portas nos dias não permitidos. E que, mesmo após  abordagem da fiscalização, voltam abrir o estabelecimento logo depois. Para discutir esse e outros assuntos que podem levar a Grande Vitória a medidas mais rígidas, uma reunião deve acontecer no próximo fim de semana com prefeitos e governador.
"Todas as nossas conversas são lideradas pelo governador e pelo secretário de saúde do Estado. A gente vai estar buscando, acredito que nesse fim de semana, uma conversa para algumas ações nesse sentido. Temos uma liderança e respeitamos, acho isso muito positivo, de ter, nesse momento, unidade de forças nas instituições políticas. A união é fundamental nesse momento  e temos feito tudo muito combinado com a  Secretara de Estado da Saúde e com o governador", disse Audifax.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Audifax Barcelos - 04-06-20
Com informações de Fernanda Queiroz, da CBN Vitória

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