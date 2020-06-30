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Plano de expansão

Estado vai assumir gestão de Hospital Materno Infantil na Serra

Com a estadualização da unidade hoje sob comando da prefeitura, haverá alteração também na oferta de vagas no Dr. Jayme Santos Neves, com mais leitos para pacientes com a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 20:01

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:01

Hospital Materno Infantil, na Serra, passará a ser unidade assistencial do Hospital Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Materno Infantil, na Serra, passará a ser unidade assistencial do Hospital Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Divulgação/Governo do ES
O governo do Estado vai assumir a gestão do Hospital Materno Infantil, na Serra,  cuja obra está sendo conduzida pelo município. Com a estadualização, ou seja, transferência permanente da administração da unidade, que não será mais feita pela prefeitura, a atenção para maternidade de alto risco será concentrada no local. Assim, os leitos hoje oferecidos para mães e gestantes no Hospital Dr. Jayme Santos Neves passarão a ser destinados a pacientes com a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, em publicação nas suas redes sociais, na noite desta terça-feira (30). 
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) explicou que vai estabelecer um grupo de trabalho para preparar um cronograma de transição do Hospital Materno Infantil, que passará a ser unidade assistencial do Dr. Jayme Santos Neves, ambos na Serra.

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"Com a transição concluída, os 60 leitos do Jayme destinados à maternidade serão transferidos para o Hospital Materno Infantil e mais vagas para atendimento dos pacientes com a Covid-19 serão abertas no Jayme", conclui a nota.
Referência no atendimento a pessoas infectadas pelo coronavírus, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves tem, atualmente, 310 leitos voltados a esse público - 250 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Já o novo Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá 165 leitos numa primeira etapa, 15 a mais do que havia sido informado pelo prefeito Audifax Barcelos em entrevista no início de junho. Em nota, a prefeitura explicou que a negociação com o governo do Estado, que começou em março, permitiu a ampliação da oferta. 
"Nesse momento de pandemia, o município cumpre seu papel cidadão de oferecer apoio ao Estado no combate ao novo coronavírus. Com a abertura de mais leitos de maternidade no Hospital Materno Infantil, a Serra contribui para a necessária liberação de leitos a pacientes com Covid-19 no Hospital Jayme", disse Audifax, por meio da assessoria.
A inauguração do novo hospital está prevista para julho e, na unidade, serão atendidas mais de 8,7 mil gestantes por ano e realizados mais de 700 partos por mês.

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