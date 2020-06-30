Estado vai assumir gestão de Hospital Materno Infantil na Serra

Hospital Materno Infantil, na Serra, passará a ser unidade assistencial do Hospital Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Divulgação/Governo do ES

O governo do Estado vai assumir a gestão do Hospital Materno Infantil, na Serra , cuja obra está sendo conduzida pelo município. Com a estadualização, ou seja, transferência permanente da administração da unidade, que não será mais feita pela prefeitura, a atenção para maternidade de alto risco será concentrada no local. Assim, os leitos hoje oferecidos para mães e gestantes no Hospital Dr. Jayme Santos Neves passarão a ser destinados a pacientes com a Covid-19 . O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande , em publicação nas suas redes sociais, na noite desta terça-feira (30).

Informei ao prefeito da Serra que o Estado aceita receber o Hospital Materno Infantil. Nosso objetivo é transferir a maternidade de alto risco do Hospital Jayme S. Neves para liberar mais leitos para tratamento da Covid-19. Mais um legado do nosso plano de expansão de leitos. pic.twitter.com/sExCpNsXEo — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 30, 2020

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) explicou que vai estabelecer um grupo de trabalho para preparar um cronograma de transição do Hospital Materno Infantil, que passará a ser unidade assistencial do Dr. Jayme Santos Neves, ambos na Serra.

"Com a transição concluída, os 60 leitos do Jayme destinados à maternidade serão transferidos para o Hospital Materno Infantil e mais vagas para atendimento dos pacientes com a Covid-19 serão abertas no Jayme", conclui a nota.

Referência no atendimento a pessoas infectadas pelo coronavírus, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves tem, atualmente, 310 leitos voltados a esse público - 250 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já o novo Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá 165 leitos numa primeira etapa, 15 a mais do que havia sido informado pelo prefeito Audifax Barcelos em entrevista no início de junho . Em nota, a prefeitura explicou que a negociação com o governo do Estado, que começou em março, permitiu a ampliação da oferta.

"Nesse momento de pandemia, o município cumpre seu papel cidadão de oferecer apoio ao Estado no combate ao novo coronavírus. Com a abertura de mais leitos de maternidade no Hospital Materno Infantil, a Serra contribui para a necessária liberação de leitos a pacientes com Covid-19 no Hospital Jayme", disse Audifax, por meio da assessoria.