Hospital no Sul do ES reabre leitos de UTI, mas medicamento segue em falta

Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

Segundo nota, emitida nesta segunda-feira (29) pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), instituição que administra a unidade do Litoral Sul, os leitos foram liberados nesse domingo (28). O hospital justificou que não conseguiu fazer a compra dos medicamentos, mesmo assim, abriu as vagas pois houve redução do volume de sedativos usados nos últimos dias.

Isso foi possível devido à queda do consumo de sedativos e analgésicos na última semana, relacionado diretamente à redução significativa do número de pacientes em ventilação mecânica. Não houve mudança no cenário de dificuldade de aquisição das medicações no mercado, mas fazendo um balanço de consumo diário/semanal x estoque foi possível realizar essa liberação temporária. Isso porque, o hospital entende a gravidade da pandemia na região e sua importância no tratamento desses pacientes, diz a unidade.

De acordo com o Heci, nem mesmo pagando adiantado pelos remédios conseguiram fazer a compra. A unidade tentou importar, mas diz que o processo é lento. O estoque de curares (um tipo de bloqueador neuromuscular) está zerado, segundo a unidade.