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Hospital no Sul do ES reabre leitos de UTI, mas medicamento segue em falta

Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, reabriu três leitos que estavam bloqueados por falta de medicamentos, após redução de consumo na última semana

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 20:06
Hospital Evangélico de Itapemirim
Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI
O Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, decidiu reabrir os três leitos bloqueados destinados a pacientes em tratamento da Covid-19, doença causada pleo novo coronavírus. As ocupações de UTI foram bloqueadas desde o dia 17 deste mês, por segurança, por conta da escassez de remédios usados na intubação dos doentes.
Segundo nota, emitida nesta segunda-feira (29) pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), instituição que administra a unidade do Litoral Sul, os leitos foram liberados nesse domingo (28). O hospital justificou que não conseguiu fazer a compra dos medicamentos, mesmo assim, abriu as vagas pois houve redução do volume de sedativos usados nos últimos dias.
Isso foi possível devido à queda do consumo de sedativos e analgésicos na última semana, relacionado diretamente à redução significativa do número de pacientes em ventilação mecânica. Não houve mudança no cenário de dificuldade de aquisição das medicações no mercado, mas fazendo um balanço de consumo diário/semanal x estoque foi possível realizar essa liberação temporária. Isso porque, o hospital entende a gravidade da pandemia na região e sua importância no tratamento desses pacientes, diz a unidade.

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De acordo com o Heci, nem mesmo pagando adiantado pelos remédios conseguiram fazer a compra. A unidade tentou importar, mas diz que o processo é lento. O estoque de curares (um tipo de bloqueador neuromuscular) está zerado, segundo a unidade.
Na tarde desta segunda-feira (29), dos 20 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, 16 estão ocupados. O hospital não descarta fechar novamente as vagas liberadas. O hospital seguirá sua busca incessante por adquirir as medicações necessárias e fazendo esse balanço de consumo x estoque periodicamente. O hospital não descarta que novos bloqueios de leitos poderão ser necessários de acordo com esse balanço, mas esperamos receber boas notícias das empresas fornecedoras das medicações nos próximos dias.

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