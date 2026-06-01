Nas quartas em Paris, João Fonseca pega paredão tcheco em duelo da nova geração

O desafio da vez trará um perfil de jogo completamente diferente para Fonseca, de 19 anos. Enquanto Djokovic se destaca pelo jogo imprevisível, e Casper Ruud - a vítima do brasileiro neste domingo - brilha pela dinâmica no saibro, Mensik, de 20 anos, aposta no poder de seus 1,96 m de altura e tem o saque como principal arma.





O tcheco, inclusive, prefere as quadras duras, onde ganhou seus dois títulos de ATP, o que torna sua campanha em Roland Garros uma surpresa, já que ele nunca havia passado da segunda rodada em Paris.





Ex-número 12 do mundo, Mensik amarga um retrospecto desfavorável contra João Fonseca, apesar de ter um ranking melhor (27 contra 30 do brasileiro). No papel, os dois se enfrentaram duas vezes, mas apenas um jogo de fato aconteceu: vitória do sul-americano por 3 sets a 2 no Next Gen ATP Finals. O outro duelo seria nas oitavas de final do ATP de Basileia, mas o tcheco desistiu antes de entrar em quadra.