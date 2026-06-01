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Nas quartas em Paris, João Fonseca pega paredão tcheco em duelo da nova geração

No papel, os dois se enfrentaram duas vezes, mas apenas um jogo de fato aconteceu: vitória do sul-americano por 3 sets a 2 no Next Gen ATP Finals

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 11:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2026 às 11:28
João Fonseca
João Fonseca Alain JOCARD / AFP

Se João Fonseca carrega o orgulho de ter derrotado o lendário Novak Djokovic, seu próximo adversário nas quartas de final de Roland Garros também traz essa façanha no currículo -e em uma final de Masters 1000.


Jakub Mensik bateu o sérvio na decisão de Miami, adiando o centésimo título do ex-número 1 do mundo. Por isso, o tcheco dificilmente vai se intimidar com a grande fase do brasileiro no saibro francês e promete um confronto duro entre os representantes da nova geração do tênis.

Força em quadra

O desafio da vez trará um perfil de jogo completamente diferente para Fonseca, de 19 anos. Enquanto Djokovic se destaca pelo jogo imprevisível, e Casper Ruud - a vítima do brasileiro neste domingo - brilha pela dinâmica no saibro, Mensik, de 20 anos, aposta no poder de seus 1,96 m de altura e tem o saque como principal arma. 


O tcheco, inclusive, prefere as quadras duras, onde ganhou seus dois títulos de ATP, o que torna sua campanha em Roland Garros uma surpresa, já que ele nunca havia passado da segunda rodada em Paris.


Ex-número 12 do mundo, Mensik amarga um retrospecto desfavorável contra João Fonseca, apesar de ter um ranking melhor (27 contra 30 do brasileiro). No papel, os dois se enfrentaram duas vezes, mas apenas um jogo de fato aconteceu: vitória do sul-americano por 3 sets a 2 no Next Gen ATP Finals. O outro duelo seria nas oitavas de final do ATP de Basileia, mas o tcheco desistiu antes de entrar em quadra.

Raio-X do adversário

Nascido em Prostejov, polo do tênis na República Tcheca, Mensik começou no esporte aos cinco anos e tem o próprio Djokovic como ídolo - chegou, inclusive, a treinar na academia do sérvio na adolescência. Fora das quadras, é fã de basquete, torce pelo Golden State Warriors e idolatra Stephen Curry.


Em Roland Garros, o tcheco vem embalado por duas grandes vitórias: eliminou o australiano Alex de Minaur (7º do mundo) na terceira rodada e, na sequência, despachou o russo Andrey Rublev (13º do ranking) em uma batalha de cinco sets.

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