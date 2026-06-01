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No meio da rua

Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Ato foi filmado pela motorista na última segunda-feira (25)

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 14:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jun 2026 às 14:26

A motorista de um carro teve o veículo chutado por outro condutor durante uma briga de trânsito na última segunda-feira (25) no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A mulher, que preferiu não se indentificar, contou a reportagem da TV Gazeta Sul que registrou um boletim de ocorrência para denunciar o motorista.

 

O ato foi filmado por ela. Ela contou que retornava de um compromisso com as três filhas quando o trânsito havia parado para a travessia de um pedestre na Rua Bolívar de Abreu, momento em que também percebeu um gato atravessava a faixa.

 

Neste instante, segundo a mulher, o motorista que vinha atrás começou a buzinar insistentemente, a ultrapassou e parou o carro. Ela ainda narra que ele teria descido do carro para questioná-la e o homem passou a fazer ofensas e xingamentos, alegando que ela estava errada por ter parado o veículo.

 

Ao perceber que estava sendo filmado, ela conta que o motorista teria feito novas ameaças e, nesse momento, teve início o vídeo. A mulher afirmou a reportagem que ouviu diversas ofensas, incluindo comentários misóginos e de cunho sexual. Após dar um chute no retrovisor do carro da mulher, o homem entra no carro e vai embora.

 

A motorista registrou o caso junto à polícia após o fato.  Procurada, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e não há detalhes que possam ser repassados, no momento.


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do suspeito afirmou que o vídeo mostra "apenas os momentos finais de um episódio mais amplo e não retrata a totalidade dos fatos ocorridos". Segundo o relato do envolvido, antes das imagens divulgadas houve discussões, ofensas verbais e situações que teriam resultado, inclusive, em danos ao seu veículo.


Além disso, o motorista não teria conhecimento da presença de crianças no interior do outro veículo no momento dos fatos. "Confiamos que a apuração das autoridades permitirá o esclarecimento completo do ocorrido".

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