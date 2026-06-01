Selos produzidos em mármore celebram 75 anos de paróquia de Castelo

Dois selos produzidos em mármore foram instalados na frente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, no último fim de semana. As peças, de 4 metros de diâmetro, comemoram aos 75 anos da paróquia. A cidade se prepara para receber, na próxima quinta-feira (4), milhares de fiéis que vão contemplar os tapetes da Festa de Corpus Christi.





Uma das mandalas traz a imagem de Nossa Senhora da Penha e, do outro lado do jardim, a outra homenageia os tapetes de Corpus Christi. Segundo Saulo Moreira Ceschim, dono da empresa de Castelo que produziu e montou os selos, a conclusão das instalações aconteceu no sábado (30).