Selos produzidos em mármore celebram 75 anos de paróquia de Castelo

Dois selos produzidos em mármore foram instalados na frente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, no último fim de semana. As peças, de 4 metros de diâmetro, comemoram aos 75 anos da paróquia. A cidade se prepara para receber, na próxima quinta-feira (4), milhares de fiéis que vão contemplar os tapetes da Festa de Corpus Christi.
Uma das mandalas traz a imagem de Nossa Senhora da Penha e, do outro lado do jardim, a outra homenageia os tapetes de Corpus Christi. Segundo Saulo Moreira Ceschim, dono da empresa de Castelo que produziu e montou os selos, a conclusão das instalações aconteceu no sábado (30).
De acordo com Saulo, as peças foram produzidas há cerca de um mês e feitas com corte a jato de água, para garantir contornos precisos às imagens. Entre as pedras escolhidas para as obras estão mármore branco, snowfall, cristallo rosa, amarelo icaraí, preto, além de quartzito verde e azul.
As instalações em frente à Igreja Matriz fazem parte da preparação para celebrar a trajetória de fé, devoção e história da paróquia. “Os selos foram cuidadosamente confeccionados para marcar este jubileu tão significativo, celebrando a trajetória de fé, devoção, evangelização e serviço construída ao longo de décadas por nossa comunidade paroquial”, divulgou a paróquia.