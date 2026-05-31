Prosperidade vai disputar o acesso na Série A-3 do Brasileirão Feminino

O Prosperidade vai disputar o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino Série A-3 2026. Na tarde deste domingo, no jogo de volta das oitavas de final, disputado no Ninho das Águias, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o time capixaba venceu o União-RN, de virada, por 2 a 1. Como havia empatado na ida, em 0 a 0, o Prospê avançou às quartas de final.





Nas quartas de final, o Prosperidade vai enfrentar o Juventude de Estância, que derrotou duas vezes o R4, 2 a 1 na ida e 1 a 0 na volta.





Atuando em casa, Aninha abriu o placar para o União-RN, de cabeça, logo com quatro minutos de bola rolando. Ainda o primeiro tempo, aos 37, Nathane completou de cabeça o cruzamento de Iza. Na etapa final, aos 22, Nathane retribuiu a assistência e deixou Iza na frente do gol para garantir a vitória e a classificação.





As quartas de final da Série A-3 do Brasileirão Feminino





Os dois jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino Série A-3, entre Prosperidade e Juventude de Estância, estão previstos para serem realizados apenas na primeira semana de agosto - dias 1 e 8 -, após a Copa do Mundo. Posteriormente a CBF vai divulgar os dias, horários e locais das partidas.





De acordo com o regulamento, quem somar mais pontos nas duas partidas, avança às semifinais e garante o acesso para a Série A-2 do ano que vem. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a definição do vencedor do confronto será nas cobranças de pênaltis.