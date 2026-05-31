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Tráfico

Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves

Publicado em

31 mai 2026 às 19:03
Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves
Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves Polícia Militar

Três homens foram presos com uma submetralhadora, drogas e munições durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de sábado (30), no bairro Cajá, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Um quarto suspeito também foi detido com o grupo, mas foi liberado na delegacia, segundo a Polícia Civil.


De acordo com a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, diversas munições do mesmo calibre, porções de cocaína e maconha, além de materiais utilizados para embalar entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.


Segundo a Polícia Civil, três dos conduzidos à delegacia de Guarapari foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e/ou munições. Após os procedimentos, eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecem à disposição da Justiça. Já o quarto suspeito foi ouvido e liberado. Conforme informou a corporação, a autoridade policial não identificou elementos suficientes que justificassem o flagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
ES 185

Grave acidente mata um e deixa outro preso às ferragens em Ibatiba

Publicado em 31/05/2026 às 13:18

Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam sair da pista na noite deste sábado (31), na localidade de Santa Clara, zona rural de Ibatibana Região do Caparaó do Espírito Santo. 


O acidente aconteceu na Rodovia ES 185. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um dos ocupantes do veículo já estava sem vida. O segundo estava consciente, mas preso às ferragens.


Os militares realizaram o resgate do ferido utilizando equipamentos especializados. O homem foi encaminhado pelo Samu/192 ao Hospital de Ibatiba para atendimento médico.


A Polícia Militar disse que esteve no local e acionou a perícia. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima fatal, um homem, de 38 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Iúna, segundo a Polícia Civil. 
Acidente aconteceu na localidade de Santa Clara, zona rural da cidade
Corpo de Bombeiros realizou a retirada das vítimas Reprodução | Corpo de Bombeiros
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Aposta do ES quase leva prêmio milionário da Mega-Sena

Publicado em 31/05/2026 às 09:48
Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões
Mega-Sena acumulou e expetactiva de prêmio é de R$ 16 milhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta feita no Espírito Santo quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena sorteado no sábado (30). O jogo de um apostador de Vila Velha foi um dos 46 de todo o país com cinco acertos, garantindo R$ 33.161,69.


Como não houve seis acertos no concurso 3013, o prêmio acumulou, com previsão de R$ 16 milhões no próximo concurso. Os números sorteados foram: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.


A aposta de Vila Velha foi do tipo simples e feita na Loteria Riviera, no bairro Riveira da Barra. Outras 2.918 apostas fizeram quatro acertos, levando R$ 861,70 cada uma. 

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Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]
Leticia Orlandi
Parque Nacional do Caparaó

Bombeiros resgatam trilheira que torceu o pé no Pico da Bandeira no ES

Publicado em 31/05/2026 às 08:48
Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher não conseguia se locomover sozinha e foi atendida no local e levada ao ponto de apoio do parque
Acidente aconteceu na descida da trilha Reprodução | Corpo de Bombeiros

Uma trilheira foi resgatada no Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, após torcer o pé durante a descida da montanha, no último sábado (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher sofreu uma lesão no pé esquerdo e foi localizada pelos militares sem conseguir se locomover com segurança.


A vítima recebeu atendimento no local e foi transportada em uma maca apropriada para terrenos acidentados até o acampamento Casa Queimada, um dos principais pontos de apoio do parque. Em seguida, ela foi levada de viatura até a portaria, onde foi entregue aos cuidados de um familiar e encaminhada para atendimento médico.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Cinco pessoas ficam feridas após carro capotar na BR 101, em São Mateus

Publicado em 30/05/2026 às 19:22
Carro capotado após sair da pista na BR 101, em São Mateus PRF ES

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, após um carro sair da pista e capotar no Km 62 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu no início da tarde deste sábado (30). 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas foram levadas ao Hospital Roberto Silvares, no município, pelas ambulâncias do Samu/192 e da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via. Uma pessoa estava em estado grave e quatro tiveram ferimentos leves, inclusive o motorista. 


Com o impacto, os bancos do veículo foram deslocados do lugar e vários objetos pessoais ficaram espalhados na área de vegetação ao lado da rodovia. 

A PRF informou que as causas que levaram o veículo a sair da pista e tombar ainda estão sendo apuradas pela equipe técnica. As vítimas não foram identificadas. 
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Em Vila Pavão

Passageiro não paga corrida, ameaça taxista e acaba baleado pela PM no ES

Publicado em 30/05/2026 às 17:47
Suspeito foi levado pelo Samu/192 ao Hospital Roberto Silvares Romerito Sartório

Um homem acabou baleado após ameaçar um taxista e policiais com uma arma falsa em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi descoberto pelos militares depois que o motorista parou o veículo ao lado de uma viatura, na tarde deste sábado (30), e saiu correndo do carro, avisando que o passageiro estava armado. 

O suspeito foi abordado pelos policiais, mas desobeceu as ordens para deixar o carro e apontou uma arma em direção a um dos militares. De acordo com a Polícia Militar (PM), o policial efetuou um disparo para conter a agressão. Após a ação, foi constatado que o objeto nas nãos do suspeito era um simulacro de pistola. 

A vítima contou aos policiais que havia combinado uma corrida com o suspeito, mas que, ao chegar à entrada do município, o indivíduo se recusou a pagar a corrida. Depois, passou a ameaçá-lo com o que ele pensou ser uma arma. 


O suspeito baleado foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sob escolta policial. Não há detalhes sobre a identidade ou estado de saúde do homem. Procurada pela reportagem na tarde deste sábado, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo finalizada pela PM para encaminhamento ao plantão da Delegacia Regional de Nova Venécia. Não há, portanto, informações sobre autuação do suspeito. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
No aeroporto da Capital

Avião que seguia para Recife faz pouso de emergência em Vitória

Publicado em 30/05/2026 às 14:12

Um avião da Azul, que fazia o trecho Porto Alegre - Recife, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, na manhã deste sábado (30), às 9h39. Passageiros e tripulação desembarcaram normalmente, sem intercorrências ou impactos às operações do aeroporto.


A informação foi confirmada pela Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória. Em nota, a companhia aérea Azul disse que "por questões técnicas, o voo AD4151 precisou alternar para o aeroporto de Vitória (ES) com solicitação de emergência para pouso. A aterrissagem e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente, em total segurança. Todos foram reacomodados em outro voo da companhia que já decolou para Recife".


A companhia não detalhou a natureza do problema técnico. "A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", completou a empresa. 

Atualização

31/05/2026

Após a publicação da reportagem, a companhia aérea Azul enviou nota sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
De empresa de telefonia

Cinco toneladas de cabos de cobre furtados em MG são recuperados em Marilândia

Publicado em 30/05/2026 às 13:53
Cinco toneladas de cabos de cobre, avaliados em cerca de 300 mil reais, são recuperados em Marilândia depois de serem furtados
Cinco toneladas de cabos de cobre foram recuperados em Marilândia. Polícia Civil

Cerca de 5 mil quilos de cabos de cobre, furtados de empresas de telefonia de Minas Gerais, foram recuperados ontem (29) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. 


Segundo a polícia, o material, avaliado em R$ 300 mil, foi trazido ao Estado para ser transformado em pó e depois vendido. 


De acordo com o delegado Landulpho Lintz, o fato passou a ser investigado depois que foram notados furtos de cabos de cobre em redes de energia elétrica em algumas propriedades rurais de Marilândia. Nessa atuação, os policiais chegaram até um galpão no bairro São Marcos, onde o material foi encontrado. 


“Seguimos empenhados em levar à Justiça os autores dos furtos e temos alguns suspeitos. Novas diligências serão adotadas nos próximos dias”, afirma o delegado, em nota.


A ação contou com o apoio de policiais civis de Colatina e da Polícia Militar de Marilândia. Todo o material foi restituído à empresa vítima dos furtos.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Tragédia no trânsito

Motociclista morre após ser atropelado por carreta na BR 101 em Aracruz

Publicado em 30/05/2026 às 12:07
Motociclista vai a óbito no local em grave acidente com mais dois veículos na BR 101, em Aracruz
Moto ficou destruída após colisão na BR 101.  Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu depois de ser atropelado por uma carreta no km 182,1 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta das 21h de ontem (29). Além da motocicleta e da carreta, uma caminhonete também se envolveu no acidente. 


De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou no local, no trecho em questão acontecia uma operação “pare e siga”, sinalizada. O motociclista colidiu na parte traseira de uma caminhonete que estava parada na fila de carro. Com o impacto, foi arremessado para a pista do outro lado, no sentido Norte, onde foi atingido por uma carreta que trafegava pela via, vindo a óbito no local.  

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Testemunhas disseram à polícia que a sinalização da rodovia estava visível e que um funcionário da concessionária Ecovias Capixaba atuava no final da fila para orientar os motoristas. 


Em nota, a Ecovias Capixaba informou que, após o acidente, o trânsito no local continuou a fluir em sistema pare e siga, mas foi liberado por volta da 00h20 deste sábado (30). 


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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Violência

Morre segunda vítima de ataque a tiros em lava a jato em Vitória

Publicado em 30/05/2026 às 11:42
Área onde o crime ocorreu foi isolada pela polícia
Área onde o crime ocorreu na sexta-feira (29) foi isolada pela polícia Reprodução | TV Gazeta

Morreu a segunda vítima de um ataque a tiros ocorrido na última sexta-feira (29) dentro de um lava a jato entre Tabuazeiro e Maruípe, em Vitória. Adisson Araujo de Freitas Santos, de 29 anos, que havia sido baleado e socorrido para o hospital, era proprietário do estabelecimento. A Polícia Científica confirmou que foi acionada para recolher o corpo dele na madrugada deste sábado (30). 


O crime aconteceu por volta das 16h. Segundo a Polícia Militar, Adisson e um funcionário estavam limpando um carro quando foram surpreendidos por criminosos que passaram em uma motocicleta por uma rua nos fundos do estabelecimento, entraram no lava a jato e dispararam. 


O funcionário, conhecido apenas como "Lucas", foi atingido na cabeça e morreu no local. O dono do lava a jato foi socorrido após ser baleado na nuca, mas, neste sábado (30), não resistiu. Testemunhas disseram que o estabelecimento havia sido inaugurado há menos de um mês.


O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Santa Inês

Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Velha

Publicado em 30/05/2026 às 10:45

Um homem foi morto a tiros no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (30). Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local encontraram a vítima caída na rua, com várias cápsulas ao redor. Não havia informações sobre como o crime aconteceu e nem qual seria a motivação. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ninguém foi preso. 

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