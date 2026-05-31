Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves

Três homens foram presos com uma submetralhadora, drogas e munições durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de sábado (30), no bairro Cajá, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Um quarto suspeito também foi detido com o grupo, mas foi liberado na delegacia, segundo a Polícia Civil.





De acordo com a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, diversas munições do mesmo calibre, porções de cocaína e maconha, além de materiais utilizados para embalar entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.





Segundo a Polícia Civil, três dos conduzidos à delegacia de Guarapari foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e/ou munições. Após os procedimentos, eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecem à disposição da Justiça. Já o quarto suspeito foi ouvido e liberado. Conforme informou a corporação, a autoridade policial não identificou elementos suficientes que justificassem o flagrante.