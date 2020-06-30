Após evento com público, prefeito de Manaus é internado com Covid-19

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB) Crédito: Reprodução

Um dia após participar de uma inauguração com público, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), 74, foi internado nesta terça-feira (30) com Covid-19. Ele passa bem e, mesmo em isolamento, despacha normalmente, segundo nota de sua assessoria de imprensa.

De acordo com boletim médico, o tucano está "lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional". Ele respira com ajuda de ventilação não invasiva e ficará em observação por ao menos 24h.

Na segunda-feira (29), Virgílio Neto havia inaugurado o complexo viário Ministro Roberto Campos, onde ocorreu uma pequena aglomeração. Na nota, a prefeitura afirma que quem teve contato com o prefeito terá assistência prioritária.

Informamos que o prefeito @Arthurvneto testou positivo para a #Covid19, durante exames de rotina realizados no hospital Adventista de Manaus. O prefeito teve o diagnóstico por meio de tomografia e segue em isolamento na unidade com quadro estável,inclusive despachando normalmente pic.twitter.com/RBXzXhAFuT — Prefeitura de Manaus (@PrefManaus) June 30, 2020

"Mesmo havendo o distanciamento do prefeito com o público, a população que compareceu ao local, caso apresente algum sintoma, poderá buscar atendimento preferencial e fazer a testagem para a doença na recém-inaugurada Clínica da Família Carmen Nicolau", afirma a nota.

Virgílio Neto tem sido um dos políticos mais críticos do Jair Bolsonaro (PSL) durante a pandemia do novo coronavírus, a quem acusou de ter sido cúmplice com as mortes. Em resposta, o presidente o chamou de "bosta" e "estrume".

Na cidade, ele se opôs à reabertura gradual do comércio feita pelo governador Wilson Lima (PSC) a partir do início do mês, mas não tomou nenhuma medida judicial para impedir.