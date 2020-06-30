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Em isolamento

Após evento com público, prefeito de Manaus é internado com Covid-19

Ele passa bem e, mesmo em isolamento, despacha normalmente, segundo nota de sua assessoria de imprensa

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 16:56
O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB)
O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB) Crédito: Reprodução
Um dia após participar de uma inauguração com público, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), 74, foi internado nesta terça-feira (30) com Covid-19. Ele passa bem e, mesmo em isolamento, despacha normalmente, segundo nota de sua assessoria de imprensa.
De acordo com boletim médico, o tucano está "lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional". Ele respira com ajuda de ventilação não invasiva e ficará em observação por ao menos 24h.
Na segunda-feira (29), Virgílio Neto havia inaugurado o complexo viário Ministro Roberto Campos, onde ocorreu uma pequena aglomeração. Na nota, a prefeitura afirma que quem teve contato com o prefeito terá assistência prioritária.
"Mesmo havendo o distanciamento do prefeito com o público, a população que compareceu ao local, caso apresente algum sintoma, poderá buscar atendimento preferencial e fazer a testagem para a doença na recém-inaugurada Clínica da Família Carmen Nicolau", afirma a nota.
Virgílio Neto tem sido um dos políticos mais críticos do Jair Bolsonaro (PSL) durante a pandemia do novo coronavírus, a quem acusou de ter sido cúmplice com as mortes. Em resposta, o presidente o chamou de "bosta" e "estrume".
Na cidade, ele se opôs à reabertura gradual do comércio feita pelo governador Wilson Lima (PSC) a partir do início do mês, mas não tomou nenhuma medida judicial para impedir.
Manaus foi a única prefeitura a enterrar vítimas da Covid-19 em fossas comuns, no cemitério municipal. A prática, iniciada em abril, foi encerrada neste mês, com o declínio de óbitos.

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