Fazer a ronda na Secretaria de Saúde, garantir a "segurança" do local e receber carinho nas horas vagas. Essas são três das atribuições da Sesa Caramelo, uma vira-lata adotada há dez meses por servidores do município de Serra, na Grande Vitória. A cachorrinha tem até crachá.
Conheça Sesa Caramelo, a cachorrinha que conquistou servidores da Serra
Em outubro do ano passado, essa funcionária adorada por todos ainda era apenas uma cadela que vivia pelas ruas. Ela apareceu no nosso estacionamento, que é aberto. Um dia, ela veio e demos comida. Aí, no outro, ela voltou e depois também, lembrou Alexandre Viana, secretário municipal de saúde.
Sempre batendo ponto entre as vagas dos carros, ela ganhou uma caixa de papelão para se abrigar e, com o tempo, foi melhorando de vida. Depois de uns dias, eu trouxe uma casinha de plástico; e hoje ela tem uma de madeira. Na frente dela tem um tapete e, dentro, um travesseiro. Foi uma evolução danada, brincou Alexandre.
Atualmente, além da nova moradia, a Sesa Caramelo tem a saúde acompanhada de perto por um veterinário, que a examina todo mês. Ela já tomou vacina, fez exame de sangue e ultrassom. Ela está super bem de saúde. Só está um pouco gordinha, porque todo mundo quer dar algo para ela comer, comentou.
Mas nem sempre foi assim. De acordo com o secretário, a cachorrinha estava suja e magra, quando apareceu pela primeira vez no estacionamento. A cara dela era de fome e o rabinho quase não tinha pelo. Hoje só tem um pedacinho sem e ela ficou até mais clarinha depois do banho, comemorou.
Todo esse cuidado é fruto de muito carinho, dado por cerca de 60 pessoas. No começo era mais eu e dois assessores técnicos que trabalham comigo. Com o tempo, todo mundo foi se aproximando e a adotando. Nós nunca a prendemos aqui, ela foi ficando por que quis, garantiu Alexandre.
"O clima ficou muito mais alegre, está todo mundo mais unido. A Sesa virou uma atração. No começo, ela era muito desconfiada e tinha medo da gente. Hoje, ela é parte da família. Está totalmente integrada"
Apesar de o secretário ser um dos principais responsáveis por trazê-la ao local, quis o destino que a Sesa Caramelo se apegasse de forma especial ao Sebastião Cunha Torezani. Conhecido como Tião, ele é chefe do setor de transporte e quem frequenta mais a região do estacionamento.
Se ele sai, ela fica no portão esperando. Se ele vai falar com alguém, ela vai atrás. É impressionante. O pessoal até brinca comigo por causa disso, dizendo que eu fui trocado, admitiu o secretário. A casinha fica perto do setor onde o Tião fica; e o banho já deixei até por conta dele, completou entre risos.
É importante ressaltar que nenhuma dessas despesas com a cachorra - e mais ilustre servidora da Secretaria Municipal de Saúde - é feita com dinheiro da Prefeitura da Serra. Não tem nenhum recurso público. Tudo é a gente mesmo que compra. É um verdadeiro xodó, garantiu Alexandre.
ESTRELA DA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO
Prevista para começar no próximo mês de setembro, a campanha de castração da cidade deve ser estrelada pela Sesa Caramelo. A expectativa é castrar quase 3 mil cachorros, de rua e da população de baixa renda, para evitar um aumento no número de cães que acabam sem um lar e, às vezes, até sem comida e carinho.