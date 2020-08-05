Sesa Caramelo tem crachá e uma ficha institucional na Secretaria de Saúde da Serra Crédito: Everton Nunes | Secretária de Comunicação da Prefeitura da Serra

Fazer a ronda na Secretaria de Saúde, garantir a "segurança" do local e receber carinho nas horas vagas. Essas são três das atribuições da Sesa Caramelo, uma vira-lata adotada há dez meses por servidores do município de Serra , na Grande Vitória . A cachorrinha tem até crachá.

Your browser does not support the audio element. Conheça Sesa Caramelo, a cachorrinha que conquistou servidores da Serra

Em outubro do ano passado, essa funcionária adorada por todos ainda era apenas uma cadela que vivia pelas ruas. Ela apareceu no nosso estacionamento, que é aberto. Um dia, ela veio e demos comida. Aí, no outro, ela voltou e depois também, lembrou Alexandre Viana, secretário municipal de saúde.

Sesa Caramelo, na época em que ainda tinha apenas uma caixa de papelão como casa Crédito: Everton Nunes | Secretária de Comunicação da Prefeitura da Serra

Sempre batendo ponto entre as vagas dos carros, ela ganhou uma caixa de papelão para se abrigar e, com o tempo, foi melhorando de vida. Depois de uns dias, eu trouxe uma casinha de plástico; e hoje ela tem uma de madeira. Na frente dela tem um tapete e, dentro, um travesseiro. Foi uma evolução danada, brincou Alexandre.

Atualmente, além da nova moradia, a Sesa Caramelo tem a saúde acompanhada de perto por um veterinário, que a examina todo mês. Ela já tomou vacina, fez exame de sangue e ultrassom. Ela está super bem de saúde. Só está um pouco gordinha, porque todo mundo quer dar algo para ela comer, comentou.

Sesa deve ter entre seis e oito anos de idade e já deve ter sido mamãe Crédito: Everton Nunes | Secretária de Comunicação da Prefeitura da Serra

Mas nem sempre foi assim. De acordo com o secretário, a cachorrinha estava suja e magra, quando apareceu pela primeira vez no estacionamento. A cara dela era de fome e o rabinho quase não tinha pelo. Hoje só tem um pedacinho sem e ela ficou até mais clarinha depois do banho, comemorou.

Todo esse cuidado é fruto de muito carinho, dado por cerca de 60 pessoas. No começo era mais eu e dois assessores técnicos que trabalham comigo. Com o tempo, todo mundo foi se aproximando e a adotando. Nós nunca a prendemos aqui, ela foi ficando por que quis, garantiu Alexandre.

"O clima ficou muito mais alegre, está todo mundo mais unido. A Sesa virou uma atração. No começo, ela era muito desconfiada e tinha medo da gente. Hoje, ela é parte da família. Está totalmente integrada" Alexandre Viana - Secretário municipal de saúde

Apesar de o secretário ser um dos principais responsáveis por trazê-la ao local, quis o destino que a Sesa Caramelo se apegasse de forma especial ao Sebastião Cunha Torezani. Conhecido como Tião, ele é chefe do setor de transporte e quem frequenta mais a região do estacionamento.

Se ele sai, ela fica no portão esperando. Se ele vai falar com alguém, ela vai atrás. É impressionante. O pessoal até brinca comigo por causa disso, dizendo que eu fui trocado, admitiu o secretário. A casinha fica perto do setor onde o Tião fica; e o banho já deixei até por conta dele, completou entre risos.

Sesa Caramelo, junto do Tião, pessoa pela qual ela demonstra ter maior afeto Crédito: Everton Nunes | Secretária de Comunicação da Prefeitura da Serra

É importante ressaltar que nenhuma dessas despesas com a cachorra - e mais ilustre servidora da Secretaria Municipal de Saúde - é feita com dinheiro da Prefeitura da Serra . Não tem nenhum recurso público. Tudo é a gente mesmo que compra. É um verdadeiro xodó, garantiu Alexandre.

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