Cão é adotado, vira atração e ganha crachá em concessionária do ES

O mascote "Tucson" posa para foto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Há dois meses, Emerson Mariano, 34 anos, gerente de uma concessionária na Serra , num dia de chuva, se preparava para encerrar o serviço quando surgiu, às portas do local, um cãozinho vira-lata molhado e desnutrido. Vendo a condição do animal, o gerente se sensibilizou. Deu água, ofereceu comida e, desde maio, o pet virou "atração" no estabelecimento.

Ele apareceu na porta da concessionária, foi chegando perto de mim, deitou na direção dos meus pés e estava bem molhado, desnutrido. Eu, por conta do horário, precisava fechar a loja e fiquei com dó de soltá-lo, até porque a concessionária fica às margens da BR. Aí o deixei no estacionamento, com água e comida e fui embora. No outro dia, quando chegamos, ele continuava lá, relembra.

Nas palavras de Mariano, Tucson  o mascote até ganhou nome em referência ao modelo de um carro -, de aproximadamente um ano de idade, foi quem os adotou. Hoje, a gente brinca e diz que ele nos adotou. Desde então, Tucson passou a ser cuidado pelos funcionários, recebeu os cuidados de um veterinário e foi devidamente vacinado e vermifugado.

O cão Tucson dentro de um carro na concessionária Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"CÃOSULTOR"

Na sexta-feira (31), quando é celebrado o Dia do Vira-Lata, Tucson recebeu uma homenagem da concessionária e ganhou até titulação: Cãosultor, com direito a crachá e homenagem nas redes sociais. Um perfil do pet foi criado no Instagram, onde, até o início da tarde deste domingo (2), ele tinha mais de 2.700 seguidores.

Hoje temos clientes que, diante da repercussão, vão à loja só pra tirar foto com ele, explica o gerente. Justamente por causa desse sucesso, o cãosultor foi escolhido até para estrelar uma campanha da montadora.

"Tucson" acena para funcionários e clientes na foto Crédito: Reprodução/Redes sociais