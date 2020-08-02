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"Cãosultor"

Cão é adotado, vira atração e ganha crachá em concessionária do ES

'Tucson', como passou a ser chamado pelos funcionários do estabelecimento, também tem feito sucesso nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 15:28

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 15:28

O cãozinho
O mascote "Tucson" posa para foto Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Há dois meses, Emerson Mariano, 34 anos, gerente de uma concessionária na Serra, num dia de chuva, se preparava para encerrar o serviço quando surgiu, às portas do local, um cãozinho vira-lata molhado e desnutrido. Vendo a condição do animal, o gerente se sensibilizou. Deu água, ofereceu comida e, desde maio, o pet virou "atração" no estabelecimento.  
Ele apareceu na porta da concessionária, foi chegando perto de mim, deitou na direção dos meus pés e estava bem molhado, desnutrido. Eu, por conta do horário, precisava fechar a loja e fiquei com dó de soltá-lo, até porque a concessionária fica às margens da BR. Aí o deixei no estacionamento, com água e comida e fui embora. No outro dia, quando chegamos, ele continuava lá, relembra.
Nas palavras de Mariano, Tucson  o mascote até ganhou nome em referência ao modelo de um carro -, de aproximadamente um ano de idade, foi quem os adotou. Hoje, a gente brinca e diz que ele nos adotou.  Desde então, Tucson passou a ser cuidado pelos funcionários, recebeu os cuidados de um veterinário e foi devidamente vacinado e vermifugado. 
O cãozinho Tucson na concessionária, na Serra
O cão Tucson dentro de um carro na concessionária Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"CÃOSULTOR"

Na sexta-feira (31), quando é celebrado o Dia do Vira-Lata, Tucson recebeu uma homenagem da concessionária e ganhou até titulação: Cãosultor, com direito a crachá e homenagem nas redes sociais. Um perfil do pet foi criado no Instagram, onde, até o início da tarde deste domingo (2), ele tinha mais de 2.700 seguidores.
Hoje temos clientes que, diante da repercussão, vão à loja só pra tirar foto com ele, explica o gerente. Justamente por causa desse sucesso,  o cãosultor foi escolhido até para estrelar uma campanha da montadora.
O cãozinho
"Tucson" acena para funcionários e clientes na foto Crédito: Reprodução/Redes sociais
Nas palavras de Mariano, os funcionários do estabelecimento não esperavam por toda a repercussão diante do gesto da adoção, mas se dizem felizes. É um presente que ganhamos e virou um verdadeiro companheiro pra gente, finaliza. 

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