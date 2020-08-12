Polícia prende suspeito de chefiar tráfico e de matar inocente na Serra

Maycon Aparecido dos Santos Ferreira foi morto em setembro de 2019. Os suspeitos pelo crime foram presos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas dos bairros Santo Antônio e Cascata, na região de Serra-Sede, na Serra , na Grande Vitória . Em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (12), o delegado que coordenou as ações, Rodrigo Sandi Mori, comentou sobre a prisão do suspeito e dos crimes cometidos. O detido tem 24 anos e não teve o nome divulgado.

O homem ainda é suspeito da morte do jovem Maycon Aparecido dos Santos Ferreira, 18 anos, ocorrida no dia 6 de setembro do ano passado, no bairro São Marcos I, na mesma cidade. No crime, ele contou com a ajuda de outras pessoas para tirar a vida do rapaz. O alvo era um primo do jovem que foi morto por engano. O crime ocorreu na frente da mãe e do irmão da vítima.

"No dia do crime, a vítima estava perto de casa e avistou os suspeitos vindo na direção dele por um matagal próximo. Ele então correu para casa, mas acabou perseguido pelos suspeitos. Mesmo após eles verificarem que o Maycon não era o alvo deles, ainda assim o executaram com muitos tiros na frente dos familiares para atingir outros parentes envolvidos com o tráfico no bairro", contou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

Na casa do suspeito e chefe do tráfico, a polícia também apreendeu muita droga e também munições Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Sandi Mori relatou que menos de um mês após o assassinato a polícia já havia efetuado a prisão de um dos envolvidos, em outubro de 2019. Outro foi preso recentemente em uma abordagem da polícia e um terceiro envolvido foi capturado nesta terça-feira (11). Este último, segundo o delegado, era chefe do tráfico.

Antes de ser preso, o suspeito de 24 anos havia fugido para o Estado da Bahia e havia retornado há pouco tempo para o Espírito Santo. Na residência onde ocorreu a prisão, a polícia encontrou drogas como maconha, craque, cocaína, munição, balança de precisão e material para o embalo dos entorpecentes. Todo o material também foi recolhido e levado pelos policiais.