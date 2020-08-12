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Jardim da Penha

'Fecho os olhos e ele me vem à cabeça', diz mulher assaltada em Vitória

A advogada de 29 anos contou estar traumatizada e disse não saber como voltar à rotina habitual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 16:41

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:41

Advogada de 29 anos é assaltada em Jardim da Penha
Advogada de 29 anos é assaltada em Jardim da Penha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A advogada de 29 anos que teve o celular roubado na manhã desta terça-feira (11), após levar um "mata-leão" em assalto no bairro Jardim da Penha, em Vitória, afirmou, em reportagem à TV Gazeta nesta quarta-feira (12), que está traumatizada. "Fecho os olhos e me vem à cabeça a cara dele", disse.
O assalto aconteceu quando a jovem voltava da academia, a poucos metros de onde mora. Ainda segundo ela, está difícil pensar em retomar à rotina. "Eu tive várias crises de choro, fico vendo o rosto dele e o que aconteceu toda hora, lembrando. Ele foi descendo da bicicleta, fiquei sem reação, já me abordou. Gritei muito, o pessoal que estava mais perto ouviu e começou a gritar 'assalto', então ele colocou mais força ainda e conseguiu arrancar o celular", contou.
Em informações concedidas à repórter Daniela Carla, um professor de educação física contou que chegou a tentar prender o suspeito. "Eles saíram em luta, eu fiquei muito revoltado e tentei sair para fazer alguma coisa, uma reação rápida para ajudar", relatou.
Apesar da repercussão do caso, por conta também das imagens fortes, a Associação de Moradores de Jardim da Penha diz que o número de assaltos como este, a pessoas que estão passando pela rua, caiu, sendo que de janeiro até agosto do ano passado foram registrados 159 episódios e, no mesmo período deste ano, foram 59 assaltos.
O representante da associação de moradores, Daniel Fernando, diz que o número de roubos caiu em virtude da parceria com a Polícia Militar. "A sensação de segurança no bairro voltou. Infelizmente aconteceu o caso, mas estamos trabalhando junto à PM para tentar cada vez mais trazer segurança para o bairro", afirmou.

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Apesar do que mostram os números, a advogada assaltada está tão assustada que ainda não sabe quando voltará à vida normal. "Estou com medo, toda pessoa que olho na rua fico achando que é ele. Meu psicológico não está bom para fazer meu trabalho, não sei se com o tempo vai melhorar, mas a partir de agora não vou fazer esse caminho nunca mais".
Acionada pela reportagem, em nota, a Polícia Civil informou que em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima. "Caso não o possuam um boletim para que possamos localizar, segue a orientação: A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online".

O ASSALTO

Uma mulher de 29 anos teve o celular roubado no meio da rua em Jardim da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (11). O assalto aconteceu à luz do dia. Imagens de videomonitoramento mostram um homem dando um golpe conhecido como "mata-leão" na vítima. Logo depois, ele pega o aparelho celular e foge a pé. 
O vídeo mostra a mulher andando pela calçada na Rua Carijós, quando o homem passa de bicicleta. Em outro momento das imagens, é possível ver os dois em confronto corporal. O homem dá um mata-leão na vítima pelas costas. Logo depois, ela cai no chão, ele pega o celular e foge correndo do local.

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