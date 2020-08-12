'Fecho os olhos e ele me vem à cabeça', diz mulher assaltada em Vitória

Advogada de 29 anos é assaltada em Jardim da Penha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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O assalto aconteceu quando a jovem voltava da academia, a poucos metros de onde mora. Ainda segundo ela, está difícil pensar em retomar à rotina. "Eu tive várias crises de choro, fico vendo o rosto dele e o que aconteceu toda hora, lembrando. Ele foi descendo da bicicleta, fiquei sem reação, já me abordou. Gritei muito, o pessoal que estava mais perto ouviu e começou a gritar 'assalto', então ele colocou mais força ainda e conseguiu arrancar o celular", contou.

Em informações concedidas à repórter Daniela Carla, um professor de educação física contou que chegou a tentar prender o suspeito. "Eles saíram em luta, eu fiquei muito revoltado e tentei sair para fazer alguma coisa, uma reação rápida para ajudar", relatou.

Apesar da repercussão do caso, por conta também das imagens fortes, a Associação de Moradores de Jardim da Penha diz que o número de assaltos como este, a pessoas que estão passando pela rua, caiu, sendo que de janeiro até agosto do ano passado foram registrados 159 episódios e, no mesmo período deste ano, foram 59 assaltos.

O representante da associação de moradores, Daniel Fernando, diz que o número de roubos caiu em virtude da parceria com a Polícia Militar. "A sensação de segurança no bairro voltou. Infelizmente aconteceu o caso, mas estamos trabalhando junto à PM para tentar cada vez mais trazer segurança para o bairro", afirmou.

Apesar do que mostram os números, a advogada assaltada está tão assustada que ainda não sabe quando voltará à vida normal. "Estou com medo, toda pessoa que olho na rua fico achando que é ele. Meu psicológico não está bom para fazer meu trabalho, não sei se com o tempo vai melhorar, mas a partir de agora não vou fazer esse caminho nunca mais".

Acionada pela reportagem, em nota, a Polícia Civil informou que em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima. "Caso não o possuam um boletim para que possamos localizar, segue a orientação: A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online".

O ASSALTO

Uma mulher de 29 anos teve o celular roubado no meio da rua em Jardim da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (11). O assalto aconteceu à luz do dia. Imagens de videomonitoramento mostram um homem dando um golpe conhecido como "mata-leão" na vítima. Logo depois, ele pega o aparelho celular e foge a pé.