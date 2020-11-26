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Leonel Ximenes

Crueldade na Serra: cachorro é abandonado na rua. Veja o vídeo

Motorista parou o carro e largou o cãozinho num cruzamento sob chuva intensa

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 11:17

Públicado em 

26 nov 2020 às 11:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem do momento em que o cachorrinho é abandonado na rua, sob chuva intensa
Imagem do momento em que o cachorrinho é abandonado na rua, sob chuva intensa Crédito: Reprodução de vídeo
Ainda existem seres humanos capazes de abandonar um animal indefeso na rua, à própria sorte. Sim, e essa crueldade aconteceu na tarde de terça-feira (24), e debaixo de chuva forte, em Praia de Carapebus, na Serra.
A cena foi captada pelas câmeras de um estabelecimento comercial: o motorista de um Kadett branco para o carro no meio de um cruzamento da Rua Noemi Costa Rodrigues com a Rua da Serra, às 16h04, e larga o animal no asfalto. O bichinho, desorientado, fica olhando em volta para onde ir e acaba atraindo outro cachorro, que se aproxima do cão abandonado.
Vereador eleito pelo Podemos, líder comunitário e defensor da causa animal, Ânderson Muniz, que mora em Praia de Carapebus, conta que um comerciante mostrou as imagens do abandono do animal. O futuro parlamentar disse que tentou localizar o cãozinho (ele não sabe se é fêmea ou macho), mas infelizmente não obteve sucesso.
“Esse fato me chamou atenção para uma situação que ocorre nos bairros de toda cidade”, lamenta Muniz. Por isso, quando assumir o seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores da Serra, a partir de 1º de janeiro, ele pretende atuar de uma forma mais institucional em favor dos animais.

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“Quero criar uma bancada de defensores da causa animal na Serra como forma de a gente trabalhar para punir o cidadão que faz isso. Além disso, quero cobrar o número de castração gratuitas e a criação de um hospital veterinário também gratuito para famílias de baixa renda”, planeja.
Por coincidência, o abandono do cachorrinho ocorreu no mesmo bairro onde, há duas semanas, um cachorro abraçou e “velou” um corpo de uma cadela que morreu subitamente na rua. Um nobre sentimento que parece que não faz parte da vida de muitos seres humanos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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