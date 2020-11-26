Crueldade na Serra: cachorro é abandonado na rua. Veja o vídeo

Ainda existem seres humanos capazes de abandonar um animal indefeso na rua, à própria sorte. Sim, e essa crueldade aconteceu na tarde de terça-feira (24), e debaixo de chuva forte, em Praia de Carapebus, na Serra
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A cena foi captada pelas câmeras de um estabelecimento comercial: o motorista de um Kadett branco para o carro no meio de um cruzamento da Rua Noemi Costa Rodrigues com a Rua da Serra, às 16h04, e larga o animal no asfalto. O bichinho, desorientado, fica olhando em volta para onde ir e acaba atraindo outro cachorro, que se aproxima do cão abandonado.
Vereador eleito pelo Podemos
, líder comunitário e defensor da causa animal, Ânderson Muniz, que mora em Praia de Carapebus, conta que um comerciante mostrou as imagens do abandono do animal. O futuro parlamentar disse que tentou localizar o cãozinho (ele não sabe se é fêmea ou macho), mas infelizmente não obteve sucesso.
“Esse fato me chamou atenção para uma situação que ocorre nos bairros de toda cidade”, lamenta Muniz. Por isso, quando assumir o seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores da Serra, a partir de 1º de janeiro, ele pretende atuar de uma forma mais institucional em favor dos animais.
“Quero criar uma bancada de defensores da causa animal na Serra como forma de a gente trabalhar para punir o cidadão que faz isso. Além disso, quero cobrar o número de castração gratuitas e a criação de um hospital veterinário também gratuito para famílias de baixa renda”, planeja.