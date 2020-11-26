Crueldade na Serra: cachorro é abandonado na rua. Veja o vídeo

Imagem do momento em que o cachorrinho é abandonado na rua, sob chuva intensa Crédito: Reprodução de vídeo

Ainda existem seres humanos capazes de abandonar um animal indefeso na rua, à própria sorte. Sim, e essa crueldade aconteceu na tarde de terça-feira (24), e debaixo de chuva forte, em Praia de Carapebus, na Serra

A cena foi captada pelas câmeras de um estabelecimento comercial: o motorista de um Kadett branco para o carro no meio de um cruzamento da Rua Noemi Costa Rodrigues com a Rua da Serra, às 16h04, e larga o animal no asfalto. O bichinho, desorientado, fica olhando em volta para onde ir e acaba atraindo outro cachorro, que se aproxima do cão abandonado.

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Vereador eleito pelo Podemos , líder comunitário e defensor da causa animal, Ânderson Muniz, que mora em Praia de Carapebus, conta que um comerciante mostrou as imagens do abandono do animal. O futuro parlamentar disse que tentou localizar o cãozinho (ele não sabe se é fêmea ou macho), mas infelizmente não obteve sucesso.

“Esse fato me chamou atenção para uma situação que ocorre nos bairros de toda cidade”, lamenta Muniz. Por isso, quando assumir o seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores da Serra, a partir de 1º de janeiro, ele pretende atuar de uma forma mais institucional em favor dos animais.