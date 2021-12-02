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Pó de pedra

Fotos: carreta tomba e carga cai na calçada em Cachoeiro

O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (2) em uma via muito movimentada de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 

02 dez 2021 às 08:07

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 08:07

Carreta tomba e carga de pó de pedra cai na calçada em Cachoeiro
Carreta tomba e carga de pó de pedra cai na calçada em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues
Uma carreta tombou na subida que dá acesso à Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (2). O veículo estava carregado com pó de pedra. Com o tombamento, parte da carga acabou indo parar em uma calçada, onde passam vários pedestres. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações da TV Gazeta Sul, os responsáveis pela carreta estavam no local, por volta das 7h30, fazendo a retirada do material. 
Carreta tomba e carga de pó de pedra cai na calçada em Cachoeiro
Carreta tomba e carga de pó de pedra cai na calçada em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues
A via onde o caminhão tombou liga a Linha Vermelha à Avenida Jones dos Santos Neves. O trânsito no local está comprometido, uma vez que o veículo ocupa parte da via e é necessário que os motoristas tenham atenção. Ainda não há previsão para a liberação total do ponto.
*Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

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