Fotos: carreta tomba e carga cai na calçada em Cachoeiro

Uma carreta tombou na subida que dá acesso à Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (2). O veículo estava carregado com pó de pedra. Com o tombamento, parte da carga acabou indo parar em uma calçada, onde passam vários pedestres. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações da TV Gazeta Sul, os responsáveis pela carreta estavam no local, por volta das 7h30, fazendo a retirada do material.
A via onde o caminhão tombou liga a Linha Vermelha à Avenida Jones dos Santos Neves. O trânsito no local está comprometido, uma vez que o veículo ocupa parte da via e é necessário que os motoristas tenham atenção. Ainda não há previsão para a liberação total do ponto.
*Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul