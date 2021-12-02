Fotos: carreta tomba e carga cai na calçada em Cachoeiro

Segundo informações da TV Gazeta Sul , os responsáveis pela carreta estavam no local, por volta das 7h30, fazendo a retirada do material.

A via onde o caminhão tombou liga a Linha Vermelha à Avenida Jones dos Santos Neves. O trânsito no local está comprometido, uma vez que o veículo ocupa parte da via e é necessário que os motoristas tenham atenção. Ainda não há previsão para a liberação total do ponto.