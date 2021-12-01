Vídeos: chuva alaga bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Your browser does not support the video tag.

O coordenador da Defesa Civil municipal, Elio Carlos Silva de Miranda, destacou a situação do distrito de Itaoca, onde um córrego transbordou. "Houve uma enxurrada e 15 residências foram alagadas. Vamos encaminhar equipes de assistência social para saber como auxiliar", disse à equipe da TV Gazeta Sul.

No perímetro urbano, houve alagamento nos bairros Aeroporto e Ilha da Luz. "Tivemos deslizamentos e interditamos uma casa, que está acima de um talude com risco de deslizamento no Novo Parque. Situação igual a do bairro Valão. No Centro nós não tivemos muitos problemas", detalhou.

Abaixo, você confere outros vídeos enviados por telespectadores da TV Gazeta Sul que mostram parte dos alagamentos que Cachoeiro de Itapemirim sofreu durante a noite de terça-feira (30):

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.