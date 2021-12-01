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#ChuvaNoES

Vídeos: chuva alaga bairros de Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Defesa Civil municipal, 15 residências ficaram alagadas na noite desta terça-feira (30); cidade foi a terceira em que mais choveu no Estado
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 dez 2021 às 10:42

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 10:42

As fortes chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (30) também castigaram Cachoeiro de Itapemirim. O município teve o terceiro maior volume de precipitação do Estado: foram quase 62 milímetros em apenas 24 horas. Diversos bairros sofreram com alagamentos e amargaram prejuízos.
O coordenador da Defesa Civil municipal, Elio Carlos Silva de Miranda, destacou a situação do distrito de Itaoca, onde um córrego transbordou. "Houve uma enxurrada e 15 residências foram alagadas. Vamos encaminhar equipes de assistência social para saber como auxiliar", disse à equipe da TV Gazeta Sul.
No perímetro urbano, houve alagamento nos bairros Aeroporto e Ilha da Luz. "Tivemos deslizamentos e interditamos uma casa, que está acima de um talude com risco de deslizamento no Novo Parque. Situação igual a do bairro Valão. No Centro nós não tivemos muitos problemas", detalhou.
Abaixo, você confere outros vídeos enviados por telespectadores da TV Gazeta Sul que mostram parte dos alagamentos que Cachoeiro de Itapemirim sofreu durante a noite de terça-feira (30):

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