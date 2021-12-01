Alfredo Chaves registra o maior acumulado de chuva em 24h no ES

O município de Alfredo Chaves , na Região Serrana do Espírito Santo, registrou 129,6 mm de chuva, o maior acumulado do Estado nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (1º) no Boletim Extraordinário da Defesa Civil. As chuvas causaram estragos na cidade e deixaram 10 pessoas desalojadas.

Com a chuva forte, ruas e casas do município ficaram alagadas. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Aldinei Cardoso da Silva, a força da água afetou uma ponte no bairro Cachoeirinha, perto da sede, e que dá acesso à BR 101 e à BR 262. “Com certeza não vai poder ter trânsito de carreta e caminhão, só de carro leve”, afirmou.

Chuva causa estragos em ponte em Alfredo Chaves

Um vídeo enviado pela Defesa Civil mostra o impacto da chuva em uma casa da cidade. Todos os cômodos ficaram cobertos por água. Veja abaixo:

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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O coordenador da Defesa Civil do município, Elio Carlos Silva de Miranda, informou que o distrito de Itaoca teve uma enxurrada, levando ao transbordamento de um córrego.

"Quinze residências foram alagadas ontem à noite e vamos encaminhar as equipes de assistência social para saber como auxiliar. Toda vez que temos um volume de chuva concentrado, o sistema de drenagem não consegue comportar", explicou.

"Tivemos alagamento também no Aeroporto, na Ilha da Luz e em outros pontos da cidade, contudo, no Centro não tivemos muitos problemas com alagamento. Tivemos deslizamentos e interditamos uma casa no Novo Parque que está acima de um talude com risco de deslizamento, situação semelhante a do bairro Valão", completou.

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ICONHA

Segundo apuração do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, o Rio Iconha subiu 4,24 metros durante a noite. Esse rio recebe água de outros afluentes que contribuíram para que o nível subisse rapidamente. Na comunidade de Monte Belo, um supermercado foi atingido pelas águas. A Defesa Civil da cidade informou não ter confirmação, por enquanto, de desalojados ou desabrigados.

MIMOSO DO SUL

O município registrou o acumulado de 45,6 mm de chuva nas últimas 24 horas. Parte do muro do Estádio Independe caiu. O calçamento da ponte que dá acesso ao estádio e da rua Berlando Nadi, uma das principais da cidade, também foi afetado.

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Segundo informações da TV Gazeta Sul, moradores da localidade de Café Moca ficaram isolados após uma queda de barreira que bloqueou o acesso ao local. A prefeitura informou que está trabalhando para desobstruir a estrada.