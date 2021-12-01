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Estragos

Alfredo Chaves registra o maior acumulado de chuva em 24h no ES

Com o grande acumulado de chuva, o nível do rio subiu, casas foram alagadas e 10 pessoas estão desalojadas; veja a situação em outras cidades do Sul do ES
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2021 às 08:28

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 08:28

O município de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, registrou 129,6 mm de chuva, o maior acumulado do Estado nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (1º) no Boletim Extraordinário da Defesa Civil. As chuvas causaram estragos na cidade e deixaram 10 pessoas desalojadas.
Com a chuva forte, ruas e casas do município ficaram alagadas. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Aldinei Cardoso da Silva, a força da água afetou uma ponte no bairro Cachoeirinha, perto da sede, e que dá acesso à BR 101 e à BR 262. “Com certeza não vai poder ter trânsito de carreta e caminhão, só de carro leve”, afirmou.

Chuva causa estragos em ponte em Alfredo Chaves

Um vídeo enviado pela Defesa Civil mostra o impacto da chuva em uma casa da cidade. Todos os cômodos ficaram cobertos por água. Veja abaixo:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O coordenador da Defesa Civil do município, Elio Carlos Silva de Miranda, informou que o distrito de Itaoca teve uma enxurrada, levando ao transbordamento de um córrego. 
"Quinze residências foram alagadas ontem à noite e vamos encaminhar as equipes de assistência social para saber como auxiliar. Toda vez que temos um volume de chuva concentrado, o sistema de drenagem não consegue comportar", explicou.
"Tivemos alagamento também no Aeroporto, na Ilha da Luz e em outros pontos da cidade, contudo, no Centro não tivemos muitos problemas com alagamento. Tivemos deslizamentos e interditamos uma casa no Novo Parque que está acima de um talude com risco de deslizamento, situação semelhante a do bairro Valão", completou.

ICONHA

Segundo apuração do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, o Rio Iconha subiu 4,24 metros durante a noite. Esse rio recebe água de outros afluentes que contribuíram para que o nível subisse rapidamente. Na comunidade de Monte Belo, um supermercado foi atingido pelas águas. A Defesa Civil da cidade informou não ter confirmação, por enquanto, de desalojados ou desabrigados.

MIMOSO DO SUL

O município registrou o acumulado de 45,6 mm de chuva nas últimas 24 horas. Parte do muro do Estádio Independe caiu. O calçamento da ponte que dá acesso ao estádio e da rua Berlando Nadi, uma das principais da cidade, também foi afetado.
Segundo informações da TV Gazeta Sul, moradores da localidade de Café Moca ficaram isolados após uma queda de barreira que bloqueou o acesso ao local. A prefeitura informou que está trabalhando para desobstruir a estrada.
Por conta de um alagamento, moradores de um lar de idosos do bairro Serra precisaram ser levados para um outro, no Centro da cidade.

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