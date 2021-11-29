Previsão do tempo

Novembro deve terminar com calor e mais chuva no ES

A previsão do Incaper mostra que o tempo continua instável no Estado. A partir de quarta, primeiro dia de dezembro, as temperaturas máximas diminuem

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 07:04

Vinicius Zagoto

Os últimos dias de novembro e o início de dezembro devem ser marcados por sol e chuva no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo continua instável, pelo menos, até o dia 1º de dezembro.
Nesta segunda-feira (29), a semana começa com a instabilidade do fim de semana perdendo força. Pode chover rapidamente no começo do dia apenas no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Com poucas nuvens e calor nas demais áreas capixabas, não há expectativa de chuva. O  vento sopra de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo. 
A terça-feira (30) começa com poucas nuvens e calor. A partir da tarde, áreas de instabilidades associadas à passagem de uma frente fria pelo litoral provocam pancadas de chuva por toda a metade sul, incluindo a Grande Vitória, na Região Noroeste e no trecho oeste da Região Norte. Nas demais áreas pode chover à noite. Os ventos sopram de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo. 
Já a quarta-feira (1º), marca o início do último mês de 2021 e a continuidade do tempo instável no Estado. A instabilidade provocada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) gera chuva ao longo do dia em todas as regiões capixabas. As temperaturas máximas e a força do vento diminuem. 
Novembro deve terminar com calor e mais chuva no ES Crédito: Vitor Jubini

ALERTA

O Espírito Santo está com o grau potencial para a ocorrência de chuvas intensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é válido até as 11h desta segunda-feira (29), para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte.

