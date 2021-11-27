ES recebe alerta laranja para acumulado de chuva

O fim de semana no Espírito Santo se desenha como previsto: tempo instável e com chuva em todas as regiões capixabas. A previsão, porém, ganha um reforço com um alerta laranja para acumulado de chuva emitido neste sábado (27) pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo informações da publicação, que insere as 78 cidades do Estado em risco até as 10h de domingo (28), pode chover até 100 mm/dia no período. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.
O alerta laranja não é a única publicação do Inmet para o Espírito Santo. Conceição da Barra, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, cidades citadas no alerta de maior gravidade, também estão inseridas em um aviso de chuvas intensas. O alerta amarelo é válido pelo mesmo período, até a manhã de domingo.
Além dos dois avisos emitidos, o Espírito Santo ainda sofre influência de um aviso de ventos costeiros. Este, publicado na sexta-feira (26), tem validade até as 23h59 deste sábado. São 13 cidades do litoral Sul capixaba em risco para ventos fortes.
CIDADES COM RISCO DE VENTOS COSTEIROS:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
- Atílio Vivacqua
CHUVA JÁ ERA ESPERADA NO ESPÍRITO SANTO
Não dá pra dizer que os capixabas foram surpreendidos pelos alertas do Inmet. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já previa que o fim de semana seria de chuva em todo o Espírito Santo. Para sábado (27) e domingo (28), a previsão é semelhante: chuva e até trovoadas. O sol deve aparecer apenas na segunda-feira (29).
De acordo com o Incaper, a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado. Portanto, os alertas aumentam o risco já existente de chuva no Espírito Santo.