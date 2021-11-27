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No fim de semana

ES recebe alerta laranja para acumulado de chuva

As 78 cidades do Estado ficam em risco até as 10h de domingo (28). Pode chover até 100 mm/dia no período. Há ainda alerta de ventos costeiros no Litoral Sul

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:33

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 nov 2021 às 11:33
Tempo fechado e com chuva no Centro de Vitória
Tempo fechado e com chuva no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O fim de semana no Espírito Santo se desenha como previsto: tempo instável e com chuva em todas as regiões capixabas. A previsão, porém, ganha um reforço com um alerta laranja para acumulado de chuva emitido neste sábado (27) pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo informações da publicação, que insere as 78 cidades do Estado em risco até as 10h de domingo (28), pode chover até 100 mm/dia no período. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.
O alerta laranja não é a única publicação do Inmet para o Espírito Santo. Conceição da Barra, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, cidades citadas no alerta de maior gravidade, também estão inseridas em um aviso de chuvas intensas. O alerta amarelo é válido pelo mesmo período, até a manhã de domingo.
Além dos dois avisos emitidos, o Espírito Santo ainda sofre influência de um aviso de ventos costeiros. Este, publicado na sexta-feira (26), tem validade até as 23h59 deste sábado. São 13 cidades do litoral Sul capixaba em risco para ventos fortes.
Alertas do Inmet para o ES no fim de semana
Alertas do Inmet para o ES no fim de semana Crédito: Reprodução Inmet

CIDADES COM RISCO DE VENTOS COSTEIROS:

  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Cachoeiro de Itapemirim
  4. Guarapari
  5. Iconha
  6. Itapemirim
  7. Marataízes
  8. Mimoso do Sul
  9. Piúma
  10. Presidente Kennedy
  11. Rio Novo do Sul
  12. Vargem Alta
  13. Atílio Vivacqua

CHUVA JÁ ERA ESPERADA NO ESPÍRITO SANTO

Previsão do tempo do Incaper para o ES
Previsão do tempo do Incaper para o ES Crédito: Incaper
Não dá pra dizer que os capixabas foram surpreendidos pelos alertas do Inmet. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já previa que o fim de semana seria de chuva em todo o Espírito Santo. Para sábado (27) e domingo (28), a previsão é semelhante: chuva e até trovoadas. O sol deve aparecer apenas na segunda-feira (29).
De acordo com o Incaper, a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado. Portanto, os alertas aumentam o risco já existente de chuva no Espírito Santo.

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